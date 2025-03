Empresa restaurantera sería multada con 108 mil pesos por excederse en la poda de árboles: Alfonso Sánchez

El ayuntamiento de Tlaxcala impondrá una multa a una empresa restaurantera de la capital que podría llegar a los 108 mil pesos por incumplir el permiso de poda de dos árboles y tres arbustos en su propiedad en días pasados, lo cual provocó la inconformidad de grupos ambientalista del municipio.

Al respecto, el alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García informó que la empresa Vips solicitó un permiso para la poda de árboles desde el año pasado –en la administración anterior– y el 24 de febrero de 2025 se les autorizó el refrendo para esta labor con apego a la normatividad ambiental.

“El municipio no puede de ninguna manera hacer la poda como tal porque es un predio privado y es por eso que la empresa solicitó el permiso, pero el problema es que no lo hicieron conforme al reglamento y se excedieron en la cuestión de la poda”, refirió en entrevista.

No obstante, dijo que al tratarse de árboles de las especies trueno y ficus, no se van a morir a pesar del exceso en la poda, sino que van a retoñar, “pero sí estamos conscientes de que se excedieron y se va a proceder de manera formal a imponerle una multa a la empresa”.

Anticipó que la multa puede llegar hasta 108 mil pesos, pues con base en el Reglamento vigente la sanción ba de una hasta 2 mil 500 UMAs, dependiendo la valoración que se realice. Indicó que existen en el mismo reglamento salvedades como ser primera ocasión y disponibilidad de resarcir el daño.

“El área de Ecología del ayuntamiento es la que levantaría la multa y el departamento Jurídico vería también esta situación”, anotó Sánchez García.

La empresa ya fue notificada de la apertura de procedimiento el 18 de marzo de 2025, dijo.

Mencionó que algunas activistas ya acudieron a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet) y a la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) para hacer las denuncias correspondientes, y “el municipio ya está tomando cartas en el asunto”.

Reiteró que el permiso era sólo para poda, no para derribo, y “tenemos entendido que esta tarea la hizo una empresa que contrató el restaurante Vips, “y no sé si no tenían conocimiento de cómo lo tenían que hacer, pero se excedieron y por eso vendrá el tema de la multa”.

El presidente municipal apuntó que el ayuntamiento va a estar trabajando en el cuidado del medio ambiente, “vamos a estar pendiente que en lo subsecuente se hagan las podas de manera correcta y estamos también en contacto con la Secretaría de Medio Ambiente para que nos den las directrices de cómo se hacen las podas y no cometer errores en ese sentido”.