Emplazan químicos del Laboratorio Estatal a autoridades a atender sus demandas en dos días

Tras no haber recibido ninguna respuesta a su petición, personal químico del Laboratorio Estatal de Salud dio de plazo dos días más a las autoridades del sector para que procedan a la recategorización de sus plazas laborales, de lo contrario llevarán a cabo acciones más drásticas y no una manifestación como la que realizaron el pasado lunes en instalaciones de ese organismo.

Así lo advirtió Estrella Carro Córdova, integrante de la comisión representativa de más de 100 químicos que están adscritos a la Secretaría de Salud (Sesa) como auxiliares de laboratorio por lo que el salario que perciben no corresponde a las funciones que realizan, además de que todos cuentan con título y cédula profesional, indicó.

En entrevista vía telefónica, cuestionó que ni el titular de la Sesa, René Lima Morales, ni otra autoridad del gobierno del estado se acercaron con ellos el pasado lunes para conocer los motivos de su protesta e iniciar una mesa de negociación, por lo que no descartó que decidan emprender acciones más drásticas si dentro de dos días no son atendidos.

Si bien reveló que previo a la protesta, el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coeprist), Néstor Flores Hernández, sostuvo un encuentro con la comisión representativa para tratar de disuadirlos de la manifestación y “no se diera una mala imagen del Laboratorio”.

Pero, abundó, después de que le dijimos que no podíamos dar marcha atrás, que ya habíamos tocado todas las puertas y que, incluso, él había formado parte de una mesa de trabajo, no tuvo más que aceptar las acciones. “Él no se comprometió a fijar una fecha ni a hablar en ese momento con el secretario, solamente dijo que iba a ver, pero ya nos la sabemos, es de voy a ver, pues quién sabe cuándo”.

Recordó que el titular de la Coeprist se presentó con ellos porque es el jefe inmediato de la directora del Laboratorio Estatal, aunque “solamente le compete las actividades que se realizan en este espacio, pero no está autorizado para la gestión de las demás unidades donde trabajan los químicos”.

“Desafortunadamente las autoridades fueron omisas a las acciones que realizamos ayer. Vamos a esperar creo que un par de días más, y en caso de que no haya ninguna respuesta vamos a tomar otras acciones”, expuso.

Químicos ganan 100 pesos más que personal de intendencia

Pese a contar con título y cédula profesional que la acreditan como Química Farmacobióloga, Estrella Carro reveló que el salario que percibe como química analista en el Laboratorio Estatal de Salud, donde trabaja desde hace 10 años, es solamente 100 pesos mayor al que se le paga al personal de intendencia.

Y en esta situación se encuentra el resto de los 100 químicos que laboran en otros espacios de la Sesa, entre ellos los hospitales de la Mujer, Infantil de Tlaxcala, los regionales de San Pablo del Monte y de Apizaco, así como los comunitarios de Contla de Juan Cuamatzi y Tlaxco. La mayor parte (21) está adscrito al Laboratorio Estatal de Salud, de ahí que son los que encabezan la lucha para la recodificación de su categoría laboral.

“La diferencia entre el sueldo base del personal de intendencia, sin menospreciar sus actividades porque son trabajadores muy valiosos, y el de nosotros es de solo 100 pesos. En salarios estamos equiparados prácticamente, la diferencia está en la función que realizamos”, comentó.

Pese a no recibir el salario que les corresponde por su nivel académico y el trabajo que cumplen, como el análisis de las muestras para diagnosticar Covid-19, no ha habido deserción de personal, pues “desafortunadamente la necesidad apremia, además de que los compañeros han tenido que buscar otras opciones de trabajo para completar el ingreso, pero dejar de trabajar, no, pues hay compañeros de contrato que ganan 136 pesos al día, ellos están peor”.

Por ello, la exigencia de solución, asentó, porque la problemática sigue creciendo “y las autoridades se han tomado en cuenta de que si solamente hacemos las funciones de auxiliar de laboratorio y bioterio, que prácticamente es barrer y limpiar jaulas, el estado se viene abajo, pero hemos sido responsables con nuestra labor”.

Recordó que en 2008, la Federación puso en marcha un programa de regularización laboral en el sector salud, ni las autoridades ni la dirigencia de la sección XXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntssa) –al que pertenecen—“defendieron que nosotros fuéramos regularizados como químicos no como auxiliares de laboratorio, a los médicos los regularizaron como médicos, a la enfermera como enfermera, al odontólogo como odontólogo, y a los químicos nos dejaron como auxiliar de laboratorio y bioterio”.

También abundó que pidieron al sindicato que actualice el profesiograma del químico y que soliciten más plazas para este personal, pues el escalafón es insuficiente para los 100 profesionistas adscritos a la Sesa, además de que no es transparente.

Carro Córdova explicó que este problema debe ser solucionado por las autoridades estatales con gestiones de presupuesto. “En algún momento tiene que intervenir la Federación, siempre y cuando el gobierno del estado haya hecho la gestión y solicite recursos con base a las necesidades que presenta el sector salud, pero si nuestras autoridades no lo hacen, de alguna manera, nunca vamos a generar ninguna presión o solicitud para que se realice”.