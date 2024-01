Emplazan productores agrícolas a PGJE a entregar avance de investigaciones por robos cometidos contra este sector

Productores agrícolas de la zona oriente del estado emplazaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a entregar este viernes un avance de las investigaciones realizadas en torno a las denuncias presentadas por los robos perpetrados en su contra.

Alfredo Montiel Bretón, ex comisariado ejidal de San Luis Huamantla e integrante del grupo de agricultores que a finales del año pasado e inicio de este 2024 han exigido al gobierno estatal atención a esta problemática, reiteró su preocupación.

Refirió que este viernes nuevamente se trasladarán a la capital tlaxcalteca para reunirse con la titular de la PGJE, Ernestina Carro Roldán, a fin de que les dé una respuesta a su demanda de solución a cerca de 15 carpetas de investigación, para que los responsables de esos robos sean sancionados.

Sin precisar el número de productores que participarán en esta movilización, afirmó que en caso de que nuevamente no haya resultados concretos en torno a su petición, tomarán otras medidas de presión para que las autoridades resuelvan la inseguridad que afecta al sector campesino.

“Ya hablamos con la secretaria particular de la Subprocuraduría, con los del C5i (Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicación, Coordinación e Inteligencia), con el secretario de Gobierno (Luis Antonio Ramírez), con la procuradora y con la gobernadora Lorena Cuéllar, pero nada más nos dan largas, ya nos cansamos”, expresó.

Acentuó que han sido agotados todos los recursos, pues ya se expusieron los problemas en diversas audiencias, “pero nadie sabe nada, no encuentran ni las carpetas, pareciera que no les importa, si la procuradora no da resultados que la cambien”.