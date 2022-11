Emplaza Legislativo a síndicos que no han firmado cuentas públicas municipales

El Congreso del estado emplazó a los síndicos municipales que no firman las cuentas municipales de sus Comunas a fin de que informen los motivos o condiciones por las cuales no han participado en ese proceso de revisión del uso de los recursos públicos asignados a sus demarcaciones.

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Jaciel González Herrera fue el encargado de emplazar a los representantes legales de los ayuntamientos que presentaron sus estados financieros del trimestre julio-septiembre, sin la firma que avale la revisión de la cuenta pública de ese período.

De acuerdo con información oficial, los estados financieros del tercer trimestre del presente ejercicio fiscal, fueron presentados sin el aval y firma de los síndicos, en contravención a lo establecido en diversas disposiciones legales.

Esos son los casos de los ayuntamientos de Nopalucan, Tlaxco, Lázaro Cárdenas, Xaltocan, Cuaxomulco, Tepeyanco, Panotla, Natívitas, Tenancingo, Chiautempan y San Pablo del Monte, en los cuales, los síndicos se negaron a firmar las cuentas públicas del último trimestre.

Ante ello, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso local pidió a los síndicos rindan el citado informe de los motivos del incumplimiento de esa responsabilidad.

Ejemplo de ello es el oficio remitido al síndico municipal de la Comuna de Lázaro Cárdenas, Charbel Hernández Carmona, a través del cual, lo emplazar a rendir una explicación, en un plazo de cinco días, a fin de conocer los motivos de su determinación.

“Aprovecho la ocasión para exhortarle de la manera más atenta, se sirva informar tanto al Órgano de Fiscalización Superior, así como a esta comisión, los motivos razones, circunstancias y la justificación correspondiente por la negativa de firmar la cuenta pública municipal, esto en el plazo legal de cinco días. Recordándoles que, para el caso de detectar irregularidad alguna, se deberá dar aviso al Órgano de Fiscalización Superior, aportando las pruebas correspondientes. No omito mencionar que, para el caso de no justificar su omisión, esta conducta será motivo de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones”, refiere el oficio remitido a la citada autoridad municipal.

En la misiva, recordó que, de acuerdo con la Ley Municipal, los síndicos tienen la obligación de analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal y vigilar su entrega mensual al Órgano de Fiscalización Superior; para lo cual deberá contar con los recursos técnicos y materiales para su eficaz y puntual cumplimiento, así como dar aviso de irregularidades en el manejo de la Hacienda Pública Municipal y aportar las pruebas que tuviera a su disposición.

Aunado a ello, enfatizó que la misma norma prevé que en el supuesto de que el Síndico no firme la cuenta pública municipal, expresará, en un período no mayor de cinco días, ante el OFS, el motivo de su omisión, si no lo hace se tendrá por validada para los efectos de ley, y se rendirá aún sin la firma de éste… y se insistirá en el requerimiento para que el Síndico exprese la causa fundada de su omisión apercibido que de no hacerlo será causa de responsabilidad”.