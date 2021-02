Emiten legisladores Ley de Amnistía: beneficiará a responsables de delitos no graves

El pleno del Congreso del estado, aprobó la creación de la Ley de Amnistía en la entidad, que permitirá poner en libertad a mujeres, indígenas, adultos mayores y personas en condición de pobreza, que fueron acusados o sentenciados de delitos no graves.

Sin embargo, los integrantes de la LXIII Legislatura local dejaron en claro que la ley no beneficiará a reincidentes respecto del delito por los que están vinculados o sentenciados, cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

De acuerdo al dictamen, al que dio lectura el diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra, se decretará amnistía por delitos imputados a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

La misma postura será a quienes sean sancionados por defender su tierra, agua y bosques, cuando se compruebe que se encuentran en situación de extrema pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, y por temor fundado o porque hayan sido obligados por la delincuencia organizada.

Además, este beneficio será por el delito de robo simple, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cinco años y exista acuerdo reparatorio en favor de la víctima; por sedición y delitos políticos, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Derivado de lo anterior, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), solicitará a petición de la persona interesada o de oficio, la aplicación de esta Ley, declarando la extinción del ejercicio de la acción penal en favor del beneficiario.

Sin embargo, “no se concederá el beneficio de amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro o hayan utilizado en la comisión del delito violencia o armas de fuego. Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el Código Penal para el Estado de Libre y Soberano de Tlaxcala como calificados o agravados, ni aquellas a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Una vez que la citada ley se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, el titular del Ejecutivo estatal deberá crear y formará parte de la Comisión que coordinará los actos para facilitar y vigilar la aplicación de dicho ordenamiento.