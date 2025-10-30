Emiten convocatoria para contralor del TET e ITE; reforman la ley del Tribunal Electoral

El pleno del Congreso local aprobó sendas convocatorias para la elección de las personas que habrán de fungir como titulares del Órgano Interno de Control (OIC) tanto del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) como del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Este martes, en sesión ordinaria, los diputados aprobaron los dictámenes presentados por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, encabezada por el diputado Jaciel González Herrera, en los que establecieron los plazos y términos de dicha elección.

En el caso del contralor interno del TET, que ante conclusión del periodo de mandato de Doraliz Cuapio Muñoz al frente de esa instancia, la cual ocurrió desde el pasado mes de septiembre, por lo que determinaron emitir la convocatoria pública para una nueva designación, la cual, se realizará con un procedimiento constará de cuatro fases: generación de propuestas, revisión de documentos, dictaminación y designación.

En la primera etapa, las diputadas y diputados que integran la Comisión tendrán tres días naturales a partir de la aprobación del acuerdo para presentar sus propuestas de aspirantes al cargo, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado.

Entre los requisitos destacan contar con título y cédula profesional de licenciatura en Derecho o en alguna carrera de ciencias económico-administrativas, ambos con una antigüedad mínima de tres años; acreditar experiencia profesional, buena reputación y no haber sido inhabilitado para el servicio público ni contar con antecedentes penales.

Una vez concluido el periodo de registro, la Comisión de Puntos Constitucionales celebrará una sesión para revisar la documentación presentada y verificar el cumplimiento de los requisitos. Con base en esta revisión, se elaborará una relación de aspirantes que cumplan con el perfil requerido.

Posteriormente, el presidente de la Comisión formulará un proyecto de dictamen con la propuesta de designación, el cual deberá presentarse en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la sesión de revisión. En caso de que dicho dictamen no sea aprobado, deberá reformularse en un periodo de tres días hábiles.

Finalmente, el pleno del Congreso determinará en sesión pública la aprobación del dictamen y, en su caso, procederá a la designación del nuevo titular del Órgano Interno de Control del TET, quien rendirá la protesta de ley ante las y los legisladores.

El acuerdo también faculta a la Comisión para verificar la autenticidad de los documentos presentados por las personas aspirantes y resolver cualquier situación no prevista en el procedimiento, cuyas decisiones serán inapelables.

La vacante en el Órgano Interno de Control se generó tras la conclusión del periodo para el que fue designada Doraliz Cuapio Muñoz, el cual comprendió del 18 de septiembre del 2023 al 13 de septiembre del año 2025.

En la misma sesión, los diputados también emitieron la convocatoria para elegir al contralor del ITE, cuyo periodo iniciará el próximo 1 de diciembre de 2025 y concluirá el 30 de noviembre de 2029.

El acuerdo aprobado establece que el Congreso deberá designar a la persona titular del Órgano Interno de Control mediante el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la LXV Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y el artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales local.

La actual titular del órgano interno, Johancy Aquiáhuatl Denicia, manifestó su intención de participar en el proceso de designación y posible reelección para un segundo periodo, de acuerdo con el escrito que presentó al Congreso el pasado 13 de octubre.

El dictamen precisa que, ante la próxima conclusión del encargo de la actual contralora, resulta necesario emitir una nueva convocatoria “a fin de garantizar que el órgano del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones funcione adecuadamente, por ser esto un aspecto de interés público”.

De acuerdo con el documento, la convocatoria establece que las y los ciudadanos interesados deberán presentar su solicitud y documentación entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2025, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Oficialía de Partes del Congreso local.

Entre los requisitos destacan ser ciudadano tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos, contar con título y cédula profesional en ciencias económico-administrativas con una antigüedad mínima de cinco años, no haber sido dirigente partidista ni candidato a un cargo de elección popular en los últimos años, y presentar un ensayo sobre fiscalización en alguno de los temas propuestos.

El proceso de selección contempla tres etapas: revisión de documentos, evaluación de conocimientos mediante un examen que se aplicará el 7 de noviembre, y dictaminación final por parte de la Comisión legislativa, que presentará al pleno el nombre del aspirante idóneo.

Para la aplicación del examen, se conformará un sínodo de tres especialistas en derecho o ciencias económico-administrativas, quienes serán designados por la Comisión antes del 5 de noviembre.

Los resultados de la evaluación se publicarán el 11 de noviembre en los estrados del Congreso, y posteriormente el pleno realizará la votación para la designación definitiva del nuevo titular del órgano interno de control del ITE.

Tras la aprobación de ambos acuerdos, los diputados ordenaron la publicación del acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la página institucional del Poder Legislativo, para efectos de transparencia y difusión pública.

En la misma sesión, los diputados avalaron la propuesta de la diputada independiente Soraya Noemí Bocardo Phillips de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala con el objetivo de impedir que los magistrados contraten a familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, así como restringir el ingreso de ex candidatos partidistas a cargos técnicos o administrativos dentro de ese órgano jurisdiccional.

Los legisladores avalaron que quien ocupe un cargo al interior del TET no deben tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado con ningún magistrado del Tribunal.

Aunado a ello, aprobaron el impedimento para ser funcionario a la persona que haya sido registrado como candidato a cargo de elección popular, mediante la postulación de partido político alguno, en los últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación, dejando abierto el caso para aquellos que hayan competido por la vía independiente o ciudadana.