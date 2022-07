Emite SSC convocatoria para incorporarse a la policía de género

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió dos convocatorias a la ciudadanía en general interesada en participar en los concursos de selección para integrarse como elemento y coordinadora de la Unidad Policial Especializada en Violencia contra la Mujer; así como custodio penitenciario de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, las cuales estarán vigentes del 14 al 22 de julio.

Para el caso de la Unidad Policial Especializada en Violencia contra la Mujer, entre los principales requisitos destacan: acreditar que ha concluido, preferentemente, la enseñanza superior en áreas de las Ciencias Sociales o Humanidades como Sociología, Trabajo Social, Psicología, o bien educación media superior (preparatoria o equivalente) y ser de notoria buena conducta.

En la convocatoria para integrarse como custodio penitenciario de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, el rango de edad es de 18 a 42 años de edad, gozar de buena salud física y mental; así como disponibilidad de tiempo completo, aprobar el Curso de Formación Inicial en los términos que Prevención y Readaptación Social determinen.

En ambos casos, deberán de presentar solicitud de empleo, escrita de puño y letra del aspirante (original), fotografías a color tamaño infantil, currículum vitae, acta de nacimiento de reciente expedición, CURP, constancia de situación fiscal actualizada, identificación oficial con fotografía (INE), pasaporte o cédula profesional.

Además de licencia de manejo, constancia de No Antecedentes Penales emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), constancia de no inhabilitado con fecha de expedición no mayor a 30 días, certificado de último grado de estudios o cédula profesional, comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a dos meses, relación de tres referencias personales (no familiares), Clave Única de Identificación Permanente (CUIP); y en el caso de los hombres, cartilla liberada del Servicio Militar Nacional.

De esta forma, serán sometidos a una evaluación en las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza del Estado de Tlaxcala, con dirección en calle Xicoténcatl, número 13, colonia centro, Tlaxcala, para aplicar las evaluaciones de control de confianza que son: médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos y de investigación del entorno socioeconómico.

Quienes sean seleccionadas y/o seleccionados podrán tener varias prestaciones como: seguro médico, de vida, aguinaldo, apoyo a la canasta básica, prima vacacional, vacaciones, además de cursos de capacitación y especialización.

Las personas interesadas en participar en alguna convocatoria, deberán presentar su documentación completa y las copias requeridas en las instalaciones de Secretaría de Seguridad Ciudadana, en calle Xicohténcatl, número 13, esquina con calle Lardizábal, de la capital del estado.

Si requieren mayor información pueden contactarse a través del teléfono oficial de la SSC que es 246 465 20 50, con extensiones 32084 y 32080, del Departamento de Recursos Humanos o bien acudir directamente a la Secretaría.