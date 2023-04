Emite Condusef recomendaciones para cuidar las finanzas en Semana Santa

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una serie de recomendaciones para esta Semana Santa, con el propósito de que la población tenga una mejor forma de cuidar sus finanzas.

La representante de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef en Tlaxcala, Marisol Núñez Vázquez informó que en esta temporada vacacional de Semana Santa es importante revisar opciones de descanso con oportunidad, si se realiza el pago con tarjeta es fundamental no perderla de vista y siempre solicitar comprobantes de pago para cualquier aclaración con posterioridad.

“La mejor forma de cuidar las finanzas es revisar las opciones de descanso con tiempo, esto requiere hacer un presupuesto y apegarse directamente a él a efecto de que no tener algún desfase en sus finanzas y si pagan con tarjeta no la pierdan de vista, siempre hay que pedir los comprobantes para cualquier aclaración con posterioridad y no dar tarjetazo en todo momento porque pueden perder el control de sus finanzas al hacerlo”.

Núñez Vázquez recomendó a los usuarios de servicios financieros no aceptar ayuda de extraños al momento de utilizar el cajero automático para no arriesgarse a algún cambio de tarjeta o que se la clonen. Si no conocen la zona, acudir acompañados, siempre es importante asistir en horarios hábiles y directamente en cajeros que se encuentran al interior de las sucursales bancarias para reducir el riesgo de un posible asalto si lo hacen en la noche o la madrugada.

También, en caso de detectar alguna irregularidad de consumo o uso de la cuenta del usuario, tener a la mano el número telefónico del banco para reportar cualquier irregularidad y guardar el número de folio de aclaración que proporciona la institución para cualquier aclaración y trámite posterior.

Invitó a buscar y aprovechar los descuentos que se ofrecen en esta temporada vacacional, lo cual se deriva de la revisión de opciones para vacacionar con tiempo y tomar la que mejor se adecue a las posibilidades y necesidades de cada familia.

Por último, pidió a los usuarios de servicios financieros tener mucho cuidado con lo que aceptan en los cajeros automáticos, ya que si bien estas máquinas son prácticas para disponer de efectivo, realizar pagos o hacer una transacción, también se puede aceptar por error un crédito que no se desea, por eso hay que hacer las operaciones con calma y conscientes de lo que se está haciendo.