Emite CAPAM requisitos para nuevo descuento en pago anual dirigido a madres y padres solteros

Como parte de los descuentos previamente anunciados para el Buen Fin, el gobierno municipal, encabezado por el presidente Alfonso Sánchez García, emitió el procedimiento y los requisitos para que madres y padres solteros puedan acceder al nuevo beneficio especial en el pago anual del servicio de agua potable correspondiente al 2026.

A través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (CAPAM), se estableció un proceso dividido en cuatro etapas con el propósito de ofrecer un trámite claro y ordenado.

La primera fase, destinada a la recepción de solicitudes, se realizará del 15 al 30 de noviembre en las oficinas ubicadas en calle 20 de Noviembre número 46–A, en el centro de Tlaxcala. Posteriormente, del 1 al 30 de diciembre se llevará a cabo la etapa de verificación por parte del personal autorizado.

La tercera fase, correspondiente a la valoración de la documentación, se efectuará del 1 al 15 de enero, mientras que del 16 al 31 de enero se aplicarán los pagos con descuento para quienes resulten beneficiados.

La CAPAM informó que este esquema garantiza que cada solicitud sea atendida con responsabilidad y transparencia.

Con estas acciones, el ayuntamiento de Tlaxcala se solidariza con los hogares que dependen de un solo sostén, al implementar medidas que aportan un apoyo directo a su economía.