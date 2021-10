Eliminación del fuero en Tlaxcala

A prácticamente un mes de tomar las riendas del estado, la gobernadora Lorena Cuéllar ordenó la publicación de la reforma que elimina el fuero constitucional. Luego de tres años de ser aprobada, por fin se publicó la ley para eliminar el fuero que gozaba la clase política que ejerce el poder en el estado en el ámbito del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y otros organismos autónomo. Habría que preguntar ¿por qué si la ley fue aprobada desde 2018, el anterior mandatario Marco Antonio Mena no la publicó en el Periódico Oficial? ¿Cuáles fueron las razones para detenerla y si hubo o no un pacto con los poderes antes referidos para que la ley quedara guardada en el cajón del Ejecutivo? ¿Quiénes fueron los beneficiarios? y ¿Qué efectos tuvo en el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala?

Con fecha 30 de septiembre de 2021, se publica la reforma a la ley, con lo que se da un paso importante para la lucha contra la corrupción y la impunidad que caracterizó a la clase política en épocas recientes. El fuero ha sido sin duda un tema por demás espinoso para los gobernantes y aunque ha formado parte importante en las propuestas de campaña, muy pocas veces se había avanzado en reformas constitucionales en la materia, por una cosa u otra quedaba en buenas intenciones, pues en el fondo muchos políticos ven en el fuero uno de los principales mecanismos de protección para hacer y deshacer en la función pública. Por decir lo menos, los blindaba prácticamente de cualquier delito que cometieran, llámese desvío de recursos, delitos del fuero común o del orden federal que incluía evitar procesos vinculados a homicidios, secuestros, robos, vínculos con el crimen organizado e incluso por violencia doméstica y de género. Los políticos eran los protegidos del régimen en turno.

De hecho, el fuero fue concebido en un principio como un elemento de gobernabilidad que inhibía la capacidad institucional, de particulares y de ciudadanos de someter a las leyes a quien lo gozaban, sobre todo porque se pensaba que no tener fuero podría favorecer la ingobernabilidad al ser presa de intereses ajenos al gobierno, que pudieran descarrilarlo sobre todo en coyunturas políticas conflictivas, la historia del fuero se remonta al siglo XIX y se asocia en un primer momento a la Corona española, sobrevive la Independencia, la Reforma, la Revolución y la postrevolución. Evidentemente en el régimen autoritario, encabezado por el PRI, el fuero fue uno de los principales mecanismos para el saqueo, la corrupción y todo tipo de atropellos; los casos de violación a la ley de forma sistemática fueron parte de la normalidad en un régimen autoritario con partido hegemónico y dominante. Precisamente el proceso de transición y alternancia trajo consigo, entre otras cosas, el famoso tema del fuero, muchos de los partidos de la oposición denunciaron que éste era un obstáculo para la democratización del país, así como la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios, las denuncias de abusos de poder, de enriquecimiento ilícito, así como delitos del fuero común y del orden federal eran argumentos sólidos para proceder a su eliminación. Sin embargo, esto no ocurrió al ritmo de la transición y alternancia, se puede afirmar que el fuero sobrevivió durante ese periodo, tan es así que durante la primera década del siglo XXI, el instrumento de blindaje siguió intacto. Sobra decir que la nueva reconfiguración del sistema de partidos en la década de los noventa del siglo pasado y el inicio del siglo XXI y su representación en los espacios de poder, llámese Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos siguieron reproduciendo el mismo esquema de protección. A la fecha, no todas las entidades han logrado avanzar en las reformas constitucionales que eliminen el fuero a nivel de los gobiernos locales. En el caso de Tlaxcala, ese proceso de reforma se armonizó a lo planteado por el gobierno federal y desde 2018 se aprobó la reforma, sin embargo, como se mencionó, éste no tuvo ningún efecto porque a la aprobación no le siguió su publicación por parte del Ejecutivo local, quedó en letra muerta en los últimos tres años, lo que en los hecho significó que no hubiera ningún caso que provocará el desafuero de algún funcionario del gobierno, de la Cámara de Diputados local, del Poder Judicial y de los organismos autónomos.

En ese sentido, la publicación de la reforma abre la posibilidad de poder iniciar procesos de desafuero para que los funcionarios que no cumplan la ley o que reproduzcan prácticas como el saqueo, desviación o que cometan delitos puedan ser llevados a la Corte y como se dijo, es un paso fundamental para acabar con la impunidad que han gozado los servidores públicos. Aún falta mucho en la materia, pero al menos hay visos que se puede vigilar la actuación de los poderes y que quien abuse de éste pueda ser desaforado para enfrentar a la justicia. El principio fundacional de fuero fue arrebatado por las prácticas de corrupción y es tiempo que esto cambie y que en efecto se cumpla la ley independientemente de la posición que ocupen en el ejercicio del poder público. Por ahora han perdido el fuero la gobernadora, los diputados locales, los magistrados y los entes públicos como la CEDH y los consejeros electorales. Veamos quien será el primer desaforado en la entidad.