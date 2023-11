Elimina Cecapdif barreras para la inclusión de personas con discapacidad: beneficiaria

Visibilizar, incorporar y participar, son aspectos clave para conseguir una mayor inclusión de las personas con discapacidad en la población, afirmó Ana María Lagunes Enríquez, quien sufre una discapacidad visual, pero, también ha sido víctima de discriminación o el cierre de puertas laborales.

Por ello, consideró que el Centro de Capacitación para personas con Discapacidad del DIF estatal (Cecapdif) será un lugar para lograr la inserción de las personas con capacidades diferentes en el campo laboral, pues refirió que dicho centro elimina barreras y logra la plena inclusión de este sector.

Indicó que con la inauguración de la llamada “Ciudad de la Inclusión”, será posible avanzar en la participación social y laboral de las personas con discapacidad en Tlaxcala, pues se puso como ejemplo al relatar que asiste a cursos de Desarrollo de Habilidades para el Emprendimiento.

“Este curso me ha ayudado mucho porque estoy preparándome, siento que si voy a llegar a ser una gran empresaria y mi meta es tener una empresa y apoyar a más personas con discapacidad para que tengamos el apoyo uno a otro”, explicó Ana María.

Además, reconoció que a las personas con discapacidad les cuesta mucho encontrar un trabajo, por lo que el Cecapdif ayudará a salir adelante a muchas personas que generalmente se quedan en sus casas sin desarrollar una vida independiente.

Por eso, Ana María aconseja a todas las personas que tienen alguna discapacidad que se acerquen al DIF y pidan apoyo, “aquí nos extienden la mano, nos están ayudando, pero debemos acercarnos y no quedarnos en casa, aquí nos ayudan con los talleres y capacitaciones para salir adelante todos”.

Mari Carmen Moreno y Estefanía Solís, del municipio de Tlaxco, personas con discapacidad intelectual, invitaron a las niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad a que se acerquen al Cecapdif para que como ellos aprendan cosas nuevas, compartan con otras personas sus experiencias, proyectos y metas.

Otro beneficiario de nombre Mario Ramírez, aseguró durante una de sus clases que “mi familia está muy feliz, y yo también por venir aquí a aprender, me hace sentir muy bien”, mientras se mostraba su cara con ánimo y ganas de platicar su experiencia.

Mari Carmen Moreno, estudiante también del Centro de Atención Múltiple (CAM) 2 de Tlaxco y alumna del Cecapdif, comparte que su meta es lograr atender ella sola a sus clientes que acuden por la composta que elabora para impulsar el desarrollo de plantas y árboles, así como dirigir el reciclado de papel, plástico y PET.

“A mí me gusta venir al Cecapdif me ha ayudado a aprender cosas, pongo atención a lo que dice el maestro, apunto en mi libreta y hago mi tarea. Mi meta es atender yo a mis clientes a mis empresarios, yo abro y despacho, y si yo no puedo le hablo a mi mamá y ella me ayuda, quiero tener más confianza para poder atender a mis clientes”, comparte con mucho entusiasmo de algún día lograr su independencia plena al derribar las barreras que se presenten en su camino con ayuda de personas especializadas.

Finalmente, Estefanía Solis, también alumna del CAM 2 y beneficiaria de Cecapdif, hizo una invitación a todas las personas con discapacidad para se acerque a los servicios de brinda el Sedif y tengan “muchos amiguitos y compañeritos”.

“A la gente a los niños que vengan, el maestro tiene las puertas abiertas, aquí tienen a compañeritos. Todos como equipo nos acompañamos. Me gusta venir aquí invito a los niños que vengan a estudiar con nosotros, díganles a sus papás que los traigan, ¡es emocionante!”, concluyó Estefanía.