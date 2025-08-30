Viernes, agosto 29, 2025
NoticiasPolítica

Eligen diputados a la mesa directiva para el periodo ordinario de sesiones

La Redacción

Las diputadas y diputados integrantes de la LXV Legislatura de Tlaxcala eligieron, en sesión extraordinaria del pleno, a las y los congresistas que integrarán la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal, comprendido del 30 de agosto al 15 de diciembre de la presente anualidad.

- Anuncio -

Mediante votación por cédula, las y los legisladores eligieron a la diputada Maribel León Cruz como presidenta de la mesa directiva; como vicepresidenta, a la diputada María Aurora Villeda Temoltzin; como primer secretario, al diputado Emilio De la Peña Aponte; en la segunda secretaría, a la diputada Engracia Morales Delgado; como primera prosecretaria, a la diputada Maribel Cervantes Hernández y como segunda prosecretaria, a la diputada Laura Yamili Flores Lozano.

Tras la elección, se instruyó la elaboración del acuerdo y su remisión al Ejecutivo del estado para su publicación, además de la comunicación de la integración de la mesa directiva a los poderes del Estado, a los organismos autónomos, a los 60 ayuntamientos del estado de Tlaxcala y a las legislaturas de las entidades federativas para su conocimiento.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Clausura Comisión Permanente actividades del segundo periodo de receso en el Congreso

La Redacción -
Este viernes se llevó a cabo la clausura de la Comisión Permanente correspondiente al segundo periodo de receso del primer año de ejercicio legal...

Politólogos egresados de la UATx contribuyen a fortalecer la democracia: rector

La Redacción -
La graduación de un estudiante representa el cumplimiento de metas individuales y también un impacto transformador en la familia, la comunidad y el país,...

Dos sujetos en motocicleta asesinan a balazos a un hombre en la colonia Ciudad Satélite de la capital

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde de este viernes, un hombre fue asesinado a tiros por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta en la colonia...

Más noticias

Revelan abusos sexuales de sacerdotes a estudiantes de colegio francés durante 40 años

La Jornada -
Nantes, Francia.- Cinco sacerdotes y un docente sometieron a una decena de estudiantes de una escuela de Nantes, en el oeste de Francia, a abusos...

Estrenará SCJN imagen institucional a partir del 1 de septiembre

La Jornada -
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una imagen institucional distinta a partir del próximo primero de septiembre, cuando...

EU revoca visas a funcionarios palestinos previo a Asamblea de la ONU

La Jornada -
Estados Unidos está denegando y revocando visados a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina antes de la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025