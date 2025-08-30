Eligen diputados a la mesa directiva para el periodo ordinario de sesiones

Las diputadas y diputados integrantes de la LXV Legislatura de Tlaxcala eligieron, en sesión extraordinaria del pleno, a las y los congresistas que integrarán la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal, comprendido del 30 de agosto al 15 de diciembre de la presente anualidad.

Mediante votación por cédula, las y los legisladores eligieron a la diputada Maribel León Cruz como presidenta de la mesa directiva; como vicepresidenta, a la diputada María Aurora Villeda Temoltzin; como primer secretario, al diputado Emilio De la Peña Aponte; en la segunda secretaría, a la diputada Engracia Morales Delgado; como primera prosecretaria, a la diputada Maribel Cervantes Hernández y como segunda prosecretaria, a la diputada Laura Yamili Flores Lozano.

Tras la elección, se instruyó la elaboración del acuerdo y su remisión al Ejecutivo del estado para su publicación, además de la comunicación de la integración de la mesa directiva a los poderes del Estado, a los organismos autónomos, a los 60 ayuntamientos del estado de Tlaxcala y a las legislaturas de las entidades federativas para su conocimiento.