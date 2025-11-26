Miércoles, noviembre 26, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Elementos de la policía municipal de Tlaxcala aseguraron un tractocamión con reporte de robo

La Redacción

En una rápida intervención, elementos de la policía municipal de Tlaxcala aseguraron un tractocamión con reporte de robo vigente del servicio público federal con placas 50–FA–3L y caja seca 348–UN–2, que se encontraba estacionado sobre avenida Puebla, a la altura de la comunidad de San Hipólito Chimalpa.

Tras un reporte a la central de mando se informó que el dueño de la unidad había perdido contacto con el conductor de la unidad la tarde de este martes y preliminarmente ésta había sido ubicada anoche en la citada avenida de la capital.

Ante ello, los elementos policiales acudieron al sitio donde se logró localizar el tractocamión y, como parte del protocolo, el vehículo fue verificado en el Sistema Plataforma México, donde se logró confirmar que contaba con un reporte de robo vigente, lo que permitió actuar con oportunidad y de acuerdo con la ley.

Derivado de esta verificación, los elementos municipales procedieron a realizar la puesta a disposición de la unidad ante la autoridad correspondiente, mientras que el personal de vialidad municipal acudió para hacerse cargo del área y apoyar en el aseguramiento de la unidad.

