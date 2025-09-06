Viernes, septiembre 5, 2025
NoticiasEstado

Elefante cerró con éxito el Mes de la Juventud en Tlaxcala

La Redacción

Con un lleno total y un ambiente de fiesta, la reconocida banda Elefante cerró con broche de oro al Mes de la Juventud en Tlaxcala, con un concierto gratuito celebrado en el Domo Blanco del Recinto Ferial.

El evento, organizado por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) como parte de la campaña “Tlaxcala Prende”, reunió a más de 7 mil personas que disfrutaron de una noche inolvidable. Desde las 16:00 horas, bandas locales encendieron el ánimo del público hasta llegar al esperado cierre con Elefante, grupo que hizo vibrar a toda una multitud.

Además de la música, el concierto tuvo un espíritu solidario: como acceso, los asistentes donaron miles de kilos de alimentos que próximamente serán entregados a la campaña “Tlaxcala Comparte Hambre Cero” que impulsa la Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, demostrando que la juventud no solo disfruta, sino que también aporta a causas sociales.

La directora del ITJ, Lucero Morales Tzompa, celebró la respuesta de los jóvenes y destacó que este mes dejó huella en la entidad, impactando a miles de juventudes con sus diversas actividades.

“Este Mes de la Juventud ha sido testigo del poder transformador de las y los jóvenes tlaxcaltecas. Miles de juventudes participaron en nuestras actividades, recordándonos que la energía, el talento y la creatividad de nuestra gente joven son imparables. El presente y el futuro de Tlaxcala están en buenas manos”.

Con este concierto, el ITJ cerró un mes que incluyó actividades culturales, deportivas, educativas y sociales, consolidando a la juventud como protagonista en la construcción de un mejor Tlaxcala.

