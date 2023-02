Elecciones presidenciales de 2024 serán cerradas; Morena no debe dividirse: Monreal

El senador y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal Ávila consideró que no debe minimizarse ni el poder ni la capacidad de los partidos y asociaciones opositores al gobierno, pues vaticinó que los comicios del año 2024 “serán muy cerrados y competidos”.

Tras aseverar que el ejercicio del poder público siempre desgasta a quien lo ejerce, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República aseveró que se “equivocan”, quienes piensen que los comicios del próximo año “serían un día de campo”, pues consideró que serán comicios altamente competitivos.

Tras las muestras de rechazo al plan B de la reforma electoral y la movilización registrada este domingo, el aspirante presidencial llamó a los suyos de Morena a no perder de vista esas expresiones y, sobre todo, no abonar a la división interna en el proceso primario que realizan para definir a su candidato presidencial”.

“No hay que minimizar a la oposición, porque la contienda no será fácil, quienes piensan que va a ser una contienda de día de campo, se equivocan, porque la contienda del 2024 se va a cerrar y será una elección complicada, y si nosotros nos dividimos, se pone en riesgo que se ratifique el triunfo de Morena”, expresó en Tlaxcala tras sostener una reunión con militantes y simpatizantes de Morena, así como representantes de la sociedad civil y ex funcionarios estatales y del Poder Judicial.

Cuestionado sobre los motivos que estima ayudaron a oposición a crecer en el ámbito electoral, Monreal Ávila fue claro al insistir que “que el ejercicio del poder siempre desgasta, y la gente, en ocasiones, piensa que no hemos cumplido con todos nuestros compromisos, y empieza a perder confianza”.

Por otra parte, el aspirante a la nominación de Morena lamentó que, en este encuentro con los militantes y simpatizantes de su partido en Tlaxcala, ni representantes de gobierno ni dirigentes partidistas hayan acudido a su llamado, por lo que insistió en su demanda de garantías, equidad y piso parejo en la contienda.

“Hay una relación de respeto, lo más importante de los gobernadores es que mantengan imparcialidad, tampoco le pido que me respalden, pero si mantienen respeto a todos, es correcto, porque si hay apertura no debe haber ruptura, si hay piso parejo se abona. Voy a luchar a la buena, no voy a hablar de la gobernadora…en algunos estados me han recibido los gobernadores, como Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Sinaloa, es decir, no debe haber diferencias, yo apoyé mucho a Lorena en su campaña al gobierno y así pasa, pero no me extraña ni lo lamento ni quejo, quienes sus estilos propios…lo único que pido es respeto”.

Antes, en su cónclave con simpatizantes, reiteró que es, de los aspirantes presidenciales, la persona con mayor experiencia, capacidad y trayectoria, por lo que confió en que la voluntad ciudadana se impondrá en la designación, al tiempo que lamentó el despilfarro de recursos en la promoción de sus adversarios por esta nominación.