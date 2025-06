Tlaxcala y Chiautempan enfrentan la elección judicial entre desinformación y escepticismo

La jornada electoral del 1 de junio en Tlaxcala y Chiautempan se desarrolló en un ambiente desolado. Las casillas lucieron prácticamente vacías y la participación ciudadana fue mínima durante la jornada. Aunque no se registraron incidentes graves, la constante fue la desinformación, la apatía y la confusión.

Votantes entrevistados coincidieron en no conocer a los candidatos, no entender bien el proceso y sentirse ajenos a una reforma judicial que, si bien consideran necesaria, fue mal comunicada. La mayoría de las casillas, tanto en la capital como en Chiautempan, estuvieron desiertas, reflejo de un proceso que no logró conectar con la ciudadanía.

En la casilla de la sección 0455, en la unidad habitacional Tlapancalco, la jornada arranca sin prisas ni aglomeraciones. A las 8:08 horas, solo dos personas esperaban la apertura. Curiosamente, ambos se llamaban Miguel Ángel. “Yo llegué temprano porque pensé que iba a haber mucha gente y si usted se da cuenta no hay nadie”, comentó uno de ellos. La casilla abrió tarde, hasta las 8:30 horas no se veía avance, la desorganización era evidente entre los funcionarios.

La escena se repitió en distintas casillas de la capital. En la Unidad de Especialidades de Ocotlán (sección 0444), la votación comenzó también a las 8:30 horas, pero con torpeza. Un votante se confundió con las urnas, sin saber en cuál depositar sus boletas. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros emitió su voto alrededor de las 9:44 de la mañana en dicha casilla. Tras sufragar, hizo un llamado a la participación ciudadana destacando la importancia del proceso: “Es muy importante salir a ejercer su derecho constitucional… lo que queremos es que haya mucha participación”. Señaló que esta elección representa una oportunidad histórica para renovar al Poder Judicial y fortalecer la justicia en el país.

Sin embargo, la participación era baja. En el Portal Grande, en la sección 0446, solo siete personas esperaban turno pasadas las 10 horas. En el Congreso del estado, sección 0447, los votantes se quejaban de lo tardado del proceso. “No estoy de acuerdo en las formas. Yo creo que la gente todavía no está preparada para seleccionar este tipo de representantes”, dijo Adilene Cabrera, molesta por la falta de información clara.

Entre quienes sí acudieron a votar, hubo posturas encontradas. Rubén Correa Rojas reconoció que el proceso fue lento, pero necesario: “¿Cómo voy a permitir yo que alguien tome decisiones para el pueblo si yo no le di permiso?” La señora Hortensia fue más esperanzada: “Espero mucho, mucho, porque sé que mi candidata es una persona muy justa”.

Una constante entre los entrevistados fue la confusión por la dinámica del voto. Dalmira García comentó: “Es un poquito complicado, no nos había tocado algo así anteriormente”. Ella, como otros, se informó por redes sociales, aunque reconoció que había poca claridad sobre los perfiles.

Para Leobardo López, juez laboral en funciones y candidato, el problema fue más estructural: “Sí se necesitaba una reforma, pero no con el trámite que se le está dando. Es una vergüenza que hayan repartido acordeones. Eso no es democracia”, señaló.

A pesar del desencanto, algunos como la señora Lilia apostaron por informarse: “Me gusta leer. Estuve viendo sus trayectorias. No me dejo llevar por lo que opinan otros”. Ella defendió el uso de acordeones como una forma práctica y rápida de votar.

En contraste, Jorge Melo representó el extremo del enojo. No votó. Su postura fue de denuncia: “Nos están llevando a una dictadura disfrazada”. Y aunque agresivo en su discurso, su mensaje fue claro: no cree en la legitimidad del proceso ni en los actores políticos actuales.

En lo que muchos coincidieron fue en la escasa participación y la desorganización del proceso. También hubo acuerdo en la necesidad de elegir a buenos perfiles para el Poder Judicial, aunque unos cuestionaban la manera en que se instrumentó la reforma. La mayoría expresó desinformación, confusión y dudas sobre la transparencia de la jornada.

El municipio de Chiautempan vivió una jornada electoral similar, con casillas desiertas y confusión del cómo emitir el voto. En la casilla 0123, ubicada en el Centro Escolar Chiautempan, la afluencia fue baja desde primeras horas. El votante Alejandro Zárate, resignado, expresó: “No sabía quién es quién, pero estoy más a favor de la justicia. Ojalá y dios quiera que gane el mejor. Ese nepotismo, ojalá y se quite”.

En ese mismo punto, la observadora Patricia Rosas confirmó que, aunque el flujo era estable, predominaba la confusión: “Un poco de confusión a la hora de las votaciones porque desconocen de algunos candidatos… pero sí ha habido buena respuesta afortunadamente”. Añadió que la jornada se mantuvo tranquila salvo un incidente menor con una persona que tomaba fotografías a los votantes.

La desinformación fue un patrón que se repitió en la sección 0130, ubicada en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Allí, Nazareth Flores tardó 20 minutos en votar. “Fue complicado porque fue como que de un momento para otro. Como nunca se ha hecho una votación de esta magnitud, fue difícil… Además, las propuestas parecían lo mismo entre todos, solo parafraseadas”.

Elías Zaragoza, también votante en esta sección, fue directo: “Sí estoy de acuerdo que se haga esto, lo que no estoy de acuerdo es que no los dieron a conocer a los candidatos. No se sabe”. El desconocimiento le hizo tardar más de 30 minutos en completar su boleta: “Fue difícil, a unos los conocía y otros de ‘tin marín de do pingüé’, ya que no los conozco”.

En la casilla especial del auditorio municipal (sección 0139), José Antonio y su esposa María también coincidieron en lo mismo: “Es una cosa absurda porque no conocemos a nadie. No conozco ni al 10 por ciento de los que están ahí”. Su voto fue guiado más por intuición que por convicción. “Si no ve uno bien, hay que estar leyendo las letritas chicas, mucha gente no sabe”.

José Antonio señaló que “Todo es necesario, pero lo que más falta es cultivar a la gente”. Además, arremetió contra funcionarios públicos: “Nomás entran al puesto y olvídese. Usted viene con un problema y no le hacen caso”.

Las emociones en Tlaxcala y Chiautempan variaron entre esperanza, frustración y resignación, pocos estaban convencidos de que el sufragio fuese necesario de una manera tan apresurada. La jornada dejó al descubierto una percepción constante: sin información clara, sin formación ciudadana y sin líderes con propuestas concretas. La democracia se ejerce, sí, pero se ejerce a ciegas.