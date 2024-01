Elección del próximo presidente del TSJE debe ser con madurez; no afectará labor del Judicial: Cortés

El Poder Judicial realizará, de “manera respetuosa, tranquila y con toda la madurez”, la elección o ratificación del magistrado que habrá de ocupar la presidencia tanto del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) como del Consejo de la Judicatura, estimó la todavía titular de ese cargo, Mary Cruz Cortés Ornelas, quien no se descartó para continuar en ese cargo.

En entrevista, la todavía presidenta del TSJE sostuvo que dicha elección no deberá dividir al organismo y mucho menos, afectar el funcionamiento del mismo, por lo que confió en que dicho proceso se realizará sin mayores contratiempos.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en su artículo 14 establece que: “El día uno del mes de febrero del año que corresponda, los magistrados propietarios del Tribunal elegirán de entre ellos a un Presidente, que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez”.

La votación mínima para la designación del nuevo presidente será de cinco votos a favor de alguno de los magistrados propuestos. De no obtenerse esa mayoría, se procederá a repetir la votación hasta lograr una mayoría de cuando menos cuatro votos; ningún magistrado podrá abstenerse de emitir su voto y ninguno de ellos tendrá voto de calidad.

Respecto a la posibilidad de ser ratificada en el cargo, Cortés Ornelas, dijo que es un “tema que tendremos que platicar en su momento los integrantes del pleno del Tribunal, porque no tiene que ver con una intención mía, sino más bien estaría sujeta a lo que pudiéramos consensar los integrantes”.

No obstante, confió en que exista continuidad en los trabajos trazados para el Poder Judicial, como la creación de las nuevas salas de oralidad, toda vez que tendrán que poner en marcha el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene que ver con los conflictos a los que se enfrentan las personas de manera ordinaria.

“Se le tiene que dar seguimiento porque la administración del Tribunal no recae solamente en una persona, sino en un órgano colegiado, por el compromiso que se tiene con la administración del Poder Judicial se cambiaría el presidente, pero los trabajos no se tendrían que estancar. Creo que el cambio de presidente no tiene un impacto negativo en la continuación de los trabajos”.