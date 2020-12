ELECCIÓN 2021 SERÁ ENTRE PRI TRICOLOR VS PRI GUINDA

Elección 2021 será una competencia entre el PRI tricolor versus el PRI guinda bajo las siglas de Morena. Así lo expresan públicamente dos ex aspirantes al gobierno del estado por Morena al darse a conocer los resultados del proceso interno de selección.

Pero no es algo nuevo, simplemente es la repetición de la película que los tlaxcaltecas ya vieron en 1998 y 2001. Un liderazgo priista utiliza las siglas de un partido político para competir bajo sus colores, repartiendo las posiciones de representación popular y la administración pública.

La diferencia es que ahora se hará la mascarada de que se lanza una convocatoria, se inscribirá a los aspirantes, se seleccionará una terna y se realizará una encuesta. Al informar de los resultados dirán a los militantes de Morena: “compitieron, pero perdieron”.

Con lo que el proceso se vestirá de formalidad para ubicar como candidatos a diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y presidentes de comunidad a ex priistas, ex perredistas y ex panistas y todos los ex que se sumen.

La decisión se toma porque una de las ex–aspirantes afirma que los tlaxcaltecas otorgan una “mala calificación” al gobierno federal, a pesar de la derrama económica, vía los programas sociales, que es mayor a la del estado de Nuevo León.

La estrategia recoge la tecnología desarrollada en las alternancias de 1998 y 2001. Lo que se explica porque una parte importante del equipo de la candidata de Morena participó de ellas y quiere repetir la fórmula. Sin embargo, habrá que recordar que fracasan en 2010 y 2016.

Lo que es un hecho es que la competencia política en Tlaxcala no es por un proyecto político–ideológico para transformar la realidad. Es la disputa de siempre entre los grupos políticos que han mantenido el poder y cuya visión se construye desde la cultura del PRI.