El Xolo Tacos, emprendimiento tlaxcalteca que alimenta a fuerza laboral en Austin, Texas

Luis Fernando Farfán Toral, emprendedor originario de Tlaxcala, encontró el éxito en Texas con su food truck El Xolo Tacos, un negocio que ahora cuenta con un local establecido y es referente de autenticidad mexicana en Austin.

Lo que comenzó como una estrategia para capitalizarse rumbo a un doctorado terminó siendo el inicio de una historia de resistencia, sabor y emprendimiento. Luis llegó a Estados Unidos con un plan académico que mudó hacia lo empresarial al descubrir el potencial de los food trucks en Austin. “Siempre he tenido este lado medio empresarial… ser mi propio jefe siempre me ha llamado la atención”, cuenta.

La idea de Los Xolo Tacos nació luego de seis meses trabajando en un camión de comida. Lo que otros veían como un trabajo rutinario, él lo visualizó como una oportunidad. Compró su propio camión y se lanzó de lleno al negocio. “Renuncié a mi trabajo y me obligué a hacer que funcionara. Si no salía dinero de ahí, me moría”, relata.

La primera etapa no fue fácil. El lugar fijo que rentaron tenía poco tráfico, así que Luis decidió replicar el modelo de rotación de food trucks en oficinas como Google, Apple y Tesla. Su clientela empezó a formarse gracias a una base de datos casera y correos masivos a property managers.

“Armé una database con correos, teléfonos, ubicaciones… y me puse a spamear a diestra y siniestra”, relata. El enfoque rindió frutos: pronto Xolo Tacos empezó a tener rotaciones semanales, un día en cada complejo de oficinas, sirviendo desde breakfast tacos hasta rice bowls.

Con el tiempo, la constancia dio frutos. Contratar ayuda se volvió viable y abrieron un segundo punto: una cocina dentro de una gasolinera cerca del centro. Aunque el tráfico en sitio era bajo, el establecimiento fijo les abrió puertas a plataformas de catering.

“Nos metimos a plataformas como EzCater, ZeroCater… ya estamos en 13”, señala. Esas alianzas les permitieron acceder a pedidos grandes de empresas como Tesla, donde el menú de El Xolo Tacos sirve para alimentar a cientos de empleados.

Esa visibilidad digital fue clave. Luis lo resume así: “Muchos creen que el éxito es por la comida, pero es más por rascarle y saber digitalizarse. Hoy en día, confiar solo en las ventas en sitio es insostenible”.

En un mar de tacos Tex–Mex, El Xolo Tacos optó por autenticidad: tortillas nixtamalizadas de colores (blanca, amarilla, roja y verde), y una imagen con colores vivos y referencias mexicanas. “Siempre que servimos la orden de tres tacos, usamos los colores de la bandera”, dice orgulloso.

A la par, el negocio se expandió en otro frente: una ruta de distribución a 19 cafeterías locales. “Ya alcanzamos nuestra capacidad máxima y hay lista de espera para más”, comenta.

El modelo de mayoreo les da visibilidad y consistencia. Las cafeterías venden sus tacos bajo la marca El Xolo Tacos. “Es un combo sabroso: café con breakfast taco. La gente ya los espera”, afirma Luis.

Actualmente, Luis y su socia y hermana Aila están enfocados en este proyecto gastronómico. Para ellos, El Xolo Tacos en una palabra, no duda: “Resistencia. Hemos tenido bastante aguante a lo largo de los años y eso nos mantiene vivos, alimentando a la fuerza laboral de Austin”.