El voleibol también es un deporte que atrae miradas, fanáticos y sueños

El Torneo Clasificatorio Preolímpico Norceca de Voleibol de Playa, llegó a su fin, no sin antes demostrar que dicho deporte también atrae fanáticos, miradas del mundo y sueños, pues en la Plaza de Toros, Jorge “El Ranchero” Aguilar y enfrente del Museo de Arte de Tlaxcala (MAT) se notó la entrega de los tlaxcaltecas.

La pasión por este deporte se extendió en toda la entidad, pues fue visible ver en las canchas a chicos y grandes de diferentes municipios que acudieron en familia, con amigos y/o parejas a vivir esta experiencia deportiva única.

Algunos llegaron a los partidos ataviados con los colores de la bandera nacional, otros hondearon con orgullo la bandera, mientras que otros portaron el tradicional sombrero de palma, la audiencia no se resistió y se entregó con aplausos, porras y gritos de júbilo en cada juego, pero, sobre todo donde participaba México.

Para algunos de los asistentes, este Torneo Clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca) fue la oportunidad de conocer a sus ídolos deportivos, espacialmente los jóvenes que práctican esta disciplina, pues los motiva a seguir preparándose para, algún día, ser un atleta de alto rendimiento.

Como Astrid Cisneros Ángulo originaria de la Capital, quien portaba una sudadera con autógrafos de diversos jugadores y refirió que “soy aficionada del voleibol, lo práctico, estaba en un equipo anteriormente y por eso me encuentro aquí, es mi deporte favorito”.

Este evento también ofreció un espacio de esparcimiento para toda la familia, donde pueden conocer la cultura de otros países y claro, incentivar la disciplina y el deporte como un escaparate para una vida sana, como opino la señora Luz Rivera.

“La organización está perfecta, todo muy seguro y muy bonito. He visto los partidos de México, lo disfrutamos muchísimo, nos demostraron que la disciplina es importante y deja buenos resultados, es un buen aliciente el ambiente, el ver que la disciplina los puede ayudar a crecer y alejarse de cosas malas”, señaló.

Si bien los partidos más esperados fueron aquellos que encabezó la selección mexicana, el resto de los encuentros también cautivaron a la afición tlaxcalteca asistente; desde echarle porras, bailar en cada descanso, aplaudir cada punto anotado, los asistentes no dejaron de apoyar a su favorito.

Los atletas, destacados por su gran altura, ofrecieron autógrafos y selfies, previo y después de cada partido, resaltando la gran anfitrionía y calidez que caracteriza a los tlaxcaltecas.

Los asistentes reconocieron el trabajo logístico por parte de las autoridades del gobierno del estado a cargo de Lorena Cuéllar Cisneros como de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) para la realización de este torneo y confiaron en que los siguientes meses se realicen más eventos mundiales.

“La organización está bien, me gusta venir a los partidos porque me parece que les da una oportunidad a los chicos de ver un nivel diferente de juego. La verdad es un evento bonito y aunque no tiene tanta fama como el fútbol vale la pena para las personas verlos jugar porque sobre todo los niños tienen otra oportunidad para desarrollarse”, expresó Jennifer Guevara de Apizaco.

A este torneo también se sumaron personas de otros estados del país como Morelos, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México, tal es el caso de Ana Cárdenas, quien recolectó firmas de sus jugadoras favoritas desde el 21 hasta el 23 de junio, es decir permaneció toda la jornada de esta justa deportiva.

“Está muy padre, está bien, muy bien hecha, de hecho, Tlaxcala siempre ha tenido una muy buena organización para esta clase de eventos y lo bueno es que está muy cerca de la Ciudad de México y está accesible para que podamos venir; esta increíble el ambiente, está a un precio super accesible”, manifestó.

Pese a que el voleibol no es un deporte tan popular como otros, el Torneo logró despertar el interés de algunos jóvenes, quienes solo asistieron por curiosidad, pero, salieron deseando que en sus escuelas se implemente.