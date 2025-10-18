“El turismo es una puerta al desarrollo”: Alfonso Sánchez

“Abrir nuestras puertas al turismo es también abrir nuevas rutas para el desarrollo”, afirmó el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, al participar en el banderazo de salida de las nuevas rutas del Turibús, realizado en Val’Quirico, donde se anunció que el centro histórico de la capital formará parte de este importante circuito.

Esta iniciativa, impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, municipios vecinos como Natívitas y Tepeyanco, y el sector empresarial, busca fortalecer el desarrollo económico y turístico, al proyectar al mundo la riqueza cultural, arquitectónica e histórica que distingue a la capital tlaxcalteca.

Este programa fue puesto en marcha por el secretario de Turismo del estado, Fabricio Mena Rodríguez, quien estuvo acompañado por Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico, los empresarios del sector y autoridades municipales.