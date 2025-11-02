El tlaxcalteca Luis Enrique Toriz buscará otra medalla en la Olimpiada Internacional Juvenil de Matemáticas, en China

Por segunda ocasión, el joven tlaxcalteca Luis Enrique Toriz Ortega buscará adjudicarse otra medalla en la Olimpiada Internacional Juvenil de Matemáticas (IJMO, por sus siglas en inglés), a efectuarse en Shenzhen, China, en diciembre de este año 2025, donde aspira a representar con dignidad al estado y al país.

- Anuncio -

Será parte de los aproximadamente 10 mil estudiantes de 30 países participantes en esta competencia mundial y multidisciplinaria que también incluye las áreas de informática, ciencias y ciberseguridad.

Previo a la IJMO 2025, en abril pasado realizó un examen en el que ganó el primer lugar, por lo que logró medalla de oro para conseguir su pase y formar parte “de seis estudiantes del estado que están invitados” a esta competencia a desarrollarse del 12 a 17 de diciembre próximo.

Enfatizó que este concurso significa un intercambio de culturas y poner en alto el nombre de Tlaxcala y de México al representarlos dignamente. Señaló que el año pasado participó en la edición 2024 de la IJMO, en Turquía, donde obtuvo una medalla de bronce, también en esta misma asignatura.

- Advertisement -

Te puede interesar: Camila Muñoz, alumna del Cobat 01, representará a México en la Olimpiada Panamericana de Matemáticas 2025

Las matemáticas son la materia favorita de Luis Enrique, pues se le facilitan, contrario a otros alumnos a los que les genera temor. “Para mí -subrayó- desde los tres, cuatro años, es mi pasión, algo en lo que siempre he sido bueno y a lo que le estoy dedicando mucho tiempo, diría yo que es lo que más me gusta hacer”.

En un futuro cercano, se visualiza concluyendo una licenciatura o ingeniería relacionada con las matemáticas, ya sea puras o aplicadas, pero todavía no la tiene bien definida.

- Advertisement -

Luis Enrique, de 15 años de edad, estudia el primer semestre de preparatoria en el Instituto Independencia, en la capital del estado, con beca. Reconoce que siempre ha contado con el apoyo de sus padres para hacer realidad sus sueños.

La fascinación de este joven por las matemáticas comenzó a temprana edad, casi a los tres años. “Empezó como un juego con su abuelita, que es maestra jubilada, y le preguntaba sobre todas las cosas que observan en el trayecto en el auto, ¿si tenemos tantos borreguitos y les quitan tantos, cuántos te quedan?. Luis lo vio como diversión y cada vez quería más y más, a partir de ahí no paró”, comentó María Guadalupe Ortega Almaraz, mamá de Luis Enrique.

Orgullosa, refirió que además de ser “buen matemático”, su hijo es “buen compañero” porque ayuda a otros estudiantes a entender mejor esta materia.

Mencionó que para concretar este sueño de Luis Enrique, la familia ha organizado rifas y venta de productos para reunir los recursos que se requieren, ya que por ser menor de edad, debe estar acompañado de un adulto, de ahí que es mayor el gasto de viaje y estancia en China.

“De repente, el hecho de estudiar en escuela privada ha sido un poquito un problema para que él no tenga todo el apoyo que debiera, porque no se le incluye en el extra que se da a otros competidores, por la idea que hay de que cuenta con todos los recursos, pero no es así, se batalla para reunir lo necesario. La Secretaría de Educación Pública del Estado le pagará a él su boleto de avión”.

Compartió que ha tocado puertas de algunas autoridades para solicitar su ayuda, sin embargo, ha sido complicado que se le abran, pero dijo que persistirá; por eso extendió su petición a la ciudadanía para que colabore con una donación al número de tarjeta 4152 3142 5110 7556 de BBVA.

Leer más: Tlaxcala será sede de la Olimpiada Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 2025