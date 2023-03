El peso mexicano logró estar por debajo de los 18 pesos por dólar, hecho económico sin precedentes en por lo menos medio siglo. La apreciación se le ha denominado como súper peso, mismo que ha generado diversas reacciones a favor y en contra, pero independientemente de éstas si se trazara una línea del tiempo se podría observar que contrario a lo ocurrido en gobiernos anteriores donde las devaluaciones eran parte de la realidad económica, ahora la discusión está en los efectos positivos o negativos de la apreciación. El súper peso ha puesto en jaque a los economistas y analistas financieros que no acaban de explicar porqué un gobierno progresista que debió llevarnos a la catástrofe económica y financiera, por supuesto a devaluaciones galopantes, ahora tiene finanzas públicas sanas y equilibradas e indicadores económicos estables e incluso un crecimiento de la inversión extranjera directa (IED), así como un aumento en los factores de atracción de empresas transnacionales, tales como la llegada de Tesla a México, hasta las Bolsas de Valores han presentado ganancias y ésta no se ha caído tal como preveían los analistas y consultoras internacionales. En este momento no hay elementos que muestren que habrá devaluaciones, hay un súper peso.

Para entender la relación entre el peso y el dólar habría que ubicar al menos dos momentos en la historia económica de México, el primero es que por muchas décadas del siglo XX el peso tuvo un tipo de cambio fijo, es decir, independientemente de los vaivenes de la economía a nivel internacional y las propia dinámica del mercado interno mexicano, la relación del tipo de cambio estaba determinada por el gobierno aunque ya existía desde 1925 el Banco de México, sin que éste fuera autónomo en la práctica, la decisión fue estabilizar la moneda, la relación fue de 12 pesos con 50 centavos por dólar, evidentemente en esa época el mundo era muy distinto al de hoy, salíamos de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergía como la potencia económica hegemónica y por el otro lado estaban los países socialistas encabezados por la URSS, los llamados países de Europa del Este. Sobra decir que nuestro país intentaba desarrollar su sector industrial como el famoso modelo de sustitución de importaciones (ISI) y nuestra base exportadora eran materias primas y petróleo, la migración era muy baja y se realizaba, por ejemplo, con el programa bracero, las remesas no tenían el significado y magnitud de lo que hoy representan.

En general, nuestra economía era proteccionista, aun así a mediados de los años setenta del siglo pasado el modelo de desarrollo compartido impulsado por Luis Echeverría colapsó provocando la primera devaluación a finales del año 1976, de ahí se mantuvieron éstas con José López Portillo, Miguel de la Madrid, desde esas épocas se planteó lo que se conoció como una política cambiaria de deslizamiento controlado que a la postre daría lugar a la política actual de banda de flotación.

El segundo momento está relacionado con el gobierno de Carlos Salinas, habría que recordar que durante el sexenio de Miguel de la Madrid hubo devaluaciones galopantes, lo que provocó que una de las medidas del salinismo fuera modificar la política monetaria, se mantuvo el deslizamiento controlado en sus primeros años de gobierno, pero ya había la intención de liberalizar el tipo de cambio en su totalidad, se privatizó la banca, se suprimieron tres ceros a la moneda y se aprobó la nueva ley del Banco de México, a pesar de ello la presión sobre el peso mexicano continuó y pese a que se podía implementar una libre banda de flotación para dejar de sobrecalentar la economía, Salinas de Gortari prefirió no devaluar la moneda de manera más acelerada, esa decisión económica provocó la crisis llamada el “error de diciembre” en los primeros días de la administración de Ernesto Zedillo que generó una profunda caída de la economía, prácticamente se desplomó sin que ello evitara una nueva devaluación de la moneda de más del 100 por ciento. Se debe destacar que para comprender la relación de tipo de cambio al menos hasta antes de 2018, se debe analizar la injerencia o intento del Ejecutivo de tomar decisiones sobre el tipo de cambio, ya sea presionando con cambios en las tasas de interés, con medidas de control inflacionario o bien a través de la exigencia de colocar dólares en el mercado de compra para bajar la presión de este, es decir, si bien la política cambiaria es de banda de flotación, la tentación del manejo de la política monetaria de los presidentes en turno estuvo presente. En las épocas de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubo devaluaciones de menor o mayor calado, pero nunca hubo una apreciación sistemática de la moneda mexicana.

Por eso es sumamente interesante analizar el comportamiento del tipo de cambio, el súper peso, contrario a lo que se piensa, no es producto de una sobrevaluación controlada, tampoco es producto de una injerencia directa de AMLO, en cambio muestra que las condiciones externas y la estabilidad interna han impactado positivamente a la moneda mexicana y ese sí es un logro del gobierno de la 4T y del Banco de México. De hecho, a pesar de los analistas económicos y financieros neoliberales, es mejor que haya apreciación que devaluación, no es un problema aritmético, es un problema de certidumbre y confianza.