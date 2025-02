El sol del tianguis de Tlaxcala

El sol apenas calienta la explanada del tianguis de Tlaxcala. Entre el aroma a fritangas y la brisa cargada del olor de las carnicerías, cinco vendedores se acomodan en un rincón con sus tazas de café de olla.

El tianguis está en plena faena, pero ellos aprovechan los minutos antes de que la clientela se aglomere. Hoy, más que hablar de ventas, tienen otro tema sobre la mesa: la inseguridad.

Miren nomás, aquí traigo los datos de los delitos de los últimos cuatro años, dice Jicotencal, el vendedor de vísceras de res, quien saca una hoja doblada en cuatro. A ver si nos cuadra con lo que vivimos día a día.

El miedo de abrir el puesto

Teutila, la vendedora de vísceras de pollo, asiente con la cabeza. El año pasado, en marzo, me robaron la camioneta con todo el producto. Me dejaron sin nada que vender y sin forma de reponerme rápido.

Jicotencal revisa las cifras: Robo de vehículo en 2023: 3 mil 27 casos. En 2021, eran 3 mil 301. Bajó, pero dime, Teutila, ¿lo sentiste?

¡No, Jicotencal! Aunque sean menos, el miedo es el mismo. Además, no recuperé nada, el Ministerio Público sólo me hizo dar vueltas.

Margarito, el que vende vísceras de cerdo, resopla. Y lo peor es que, aunque no te roben, te llegan los rateros a pedir cuota. Y si no pagas, ya sabes lo que pasa.

Según los datos, el delito de extorsión pasó de 140 casos en 2021 a 360 en 2023. A pesar de que no hay cifras definitivas para 2024, la tendencia no parece cambiar.

Los que cobran protección cada vez son más descarados, dice Margarito. Yo no pagué y un día me rajaron la lona del puesto.

A mí me dijeron que si no soltaba algo cada semana, me iban a ayudar con un incendio en mi puesto, añade Tránsito, frunciendo el ceño.

La violencia que duele

Hablando de violencia, ¿a ver las cifras?, pide Sábila, la vendedora de vísceras de chivo y borrego. A mi sobrino lo asaltaron a plena luz del día. Le dieron un piquete en la pierna. Pobrecito, ¡sólo traía 200 pesos!

Jicotencal lee: Delitos contra la integridad corporal en 2021: 4 mil 527. En 2023, 3 mil 882. Parece que han bajado, pero siguen siendo muchos.

Sábila sacude la cabeza. A ver si no es que ya ni los denuncian. A mi sobrino ni se le ocurrió ir a la fiscalía. Para qué, me dijo, si ni van a hacer nada.

Tránsito, el de las fritangas, se cruza de brazos. También está lo otro… los delitos sexuales. Mi hija iba camino a la prepa y un tipo la acorraló en la esquina. Logró escapar, pero ni quise denunciar. Miedo me da que se enteren y luego la busquen.

El abuso sexual sigue siendo un problema. En 2021 se registraron 494 casos; en 2023, 341. Pero como dice Sábila, qué tal si ya ni se denuncian, dice Tránsito, con un suspiro.

Y no solo eso, agrega Teutila. Con la violencia viene el miedo. La gente ya no camina tranquila por aquí. Hasta los niños, que antes corrían por los pasillos del tianguis, ahora caminan agarrados de la mano de sus papás.

Negocio en riesgo

Margarito mira alrededor. Antes, a esta hora, ya había más clientes. Ahora la gente viene más tarde, cuando hay más movimiento, para evitar los rateros.

Teutila se suma: También me ha pasado. Y no sé si han notado que hay menos vendedores… ¡El miedo los ha corrido!

Jicotencal asiente. Según las cifras, los delitos contra el patrimonio son los que más pegan, y ahí entramos nosotros. En 2021 se registraron 3 mil 301 casos, mientras que en 2023 bajaron a 3 mil 135. Pero a mí ya me robaron la caja dos veces, y eso no está en ningún informe.

¿Y los clientes?, pregunta Sábila. Se van con miedo. Nos compran rápido y se van. No es como antes, cuando hasta se quedaban platicando.

El día sigue, la inseguridad también

Mientras los vendedores regresan a sus puestos, la inseguridad sigue latente. Los clientes caminan con cautela, evitando cualquier rincón sospechoso del tianguis. Hay quienes ya ni traen efectivo, prefieren pagar con el celular para no sacar la cartera.

Miren, hace tres años, yo no cerraba con candado, dice Margarito mientras atiende a una clienta. Ahora, tengo tres.

Teutila suspira. ¿Y qué me dicen del alumbrado? Antes al menos había más luz. Ahora hasta los postes les roban los cables.

Sábila asiente. Los datos dicen que han bajado los delitos, pero nuestra realidad es otra. El miedo sigue y la confianza en la justicia… esa sí ha desaparecido.

Tránsito les señala con la cabeza a un grupo de jóvenes que camina con mochilas al frente y miradas alerta. Ellos ya nacieron con miedo. Crecieron aprendiendo a cuidarse más que a disfrutar.

Jicotencal suelta un suspiro largo. Y mientras los gobiernos comparan cifras, nosotros aquí, sobreviviendo el día a día.

A pesar de todo, el tianguis sigue en pie. Entre el olor a carne fresca, el chisporroteo del aceite y el barullo de los clientes, los tianguistas y los marchantes se aferran a su forma de vida, resistiendo un día más en la lucha contra la inseguridad.

Un suspiro y a seguir

La conversación se interrumpe cuando llegan los primeros clientes. Hay que vender, aunque sea con miedo, dice Tránsito, acomodando unas tripitas de res en la cazuela.

Jicotencal dobla la hoja y la guarda en el bolsillo. ¡Lo que hay que hacer es seguir juntos! Porque solos no nos cuida nadie.

Sábila sonríe y sirve otro café. Entonces qué, ¿nos organizamos?