“El San Simeón” es un artista reaccionario

Como ciudadano y artista, Rafael “El San Simeón” siempre ha ido contracorriente y de lo establecido. Hoy, tras 27 años de trayectoria ininterrumpida, el creador busca incursionar en otros ámbitos desde donde tenga la posibilidad de impulsar acciones de beneficio social.

De entrada, considera que es necesario que se tome en cuenta al gremio artístico y después que se practique menos el burocratismo por parte de quienes dirigen el sector cultural en Tlaxcala y en el país.

“Es necesario realizar un verdadero proyecto de difusión y promoción del arte, si haces partícipes a todos quienes practican su manifestación artística se pueden amalgamar ideas y proyectos que aporten resultados sustanciosos a corto y mediano plazo”, asienta.

En 27 años, “El San Simeón” ha expuesto “en casi todos los pueblos de Tlaxcala en un principio”, pero después sus esculturas han sido exhibidas en distintas salas y museos ubicadas en las ciudades de Puebla, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, mientras que en el extranjero ha participado en exposiciones en Cuba, Francia, España, Canadá y Bélgica.

Sin embargo, ahora el artista reflexiona y se pregunta: “¿quién soy y qué hago aquí?”, lo que le da pie para recordar cómo fue su incursión en esta carrera.

“Toda mi existencia ha sido que el río me arrastra en su corriente y me ha transportado por caminos y veredas que de alguna manera no busqué transitar. Yo llego a la plástica de manera fortuita y soy feliz desarrollándome en ella”, expone y revela que de “niño soñaba e imaginaba otra historia de mi vida. En mi juventud primero busqué hacer realidad esa quimera de infancia, la cual no pude lograr por más intentos serios que hice”.

“El San Simeón” se refiere a su aspiración de convertirse en torero, pero al no lograrlo, supo que tenía cualidades creativas, pues “desde siempre gustaba de moldear con lodo o plastilina y pintar rayas multicolores”.

“Resulta que pasado el tiempo, por accidental circunstancia, llego a estudiar escultura en la Academia de San Carlos y muy pronto, aun sin concluir mis estudios, empiezo a exponer en el extranjero y esos monos y rayas, que así les llamo, me dan a ganar dinero”, señala.

Sin embargo, al reconocerse un artista y ciudadano reaccionario, su trayectoria y vivencias le llevan a incursionar en la política “por estar siempre en contra de lo ya establecido”, aunque por el momento dice estar consciente de que tiene un propósito como escultor y pintor, que “es reproducir lo que ya existe mediante formas geométricas que produzcan un estado de ánimo al espectador”.

En su trabajo, comenta, evita en lo mayor posible toda complicación innecesaria en la forma y el color, “buscando siempre una originalidad que al tiempo me lleve a ser yo mismo sin convencionalismo alguno”.

De acuerdo con el escultor, quien se precie de ser creador artístico, necesariamente tiene que pasar por los clásicos como medio para lograr su propio concepto de la belleza perfecta que podría trascender las imperfecciones de la naturaleza misma”.

En su caso, asegura que “nunca he sido un artista ciegamente imitativo, a pesar de sus prototipos clásicos”, pues “en mi obra conservo las doctrinas propias poco ortodoxas que poco a poco, como consecuencia natural, me han proporcionado mi propio estilo, mi propia visión, no así aun mi propio sello”.

En este sentido, “El San Simeón” confiesa que le gusta jugar con la retina del espectador, ya sea a través de una obra pictórica o una escultura. “El movimiento en toda la obra busco que sea un aliado, la expresión y el matiz”.

Señala que en el oficio que profesa ha tenido la “fortuna de la crítica”, ya sea como análisis de quien observa su quehacer o bien “en forma de desdeño”, pero considera que como artista es necesario, en esos casos, “escuchar y callar, porque creo que la crítica te la hacen cuando tu labor interesa y es mejor ésta que el silencio. Soy respetuoso de la opinión de cada quien”, afirma.

Sin embargo, observa que en otras ocasiones sí es prudente “poner orden”.

“En alguna inauguración de exposición –recuerda para ejemplificar esas ocasiones– presenté, entre otras obras, la de una mujer que sufría. Entonces se acercó una persona para reclamarme el alargamiento del cuello y que el rostro lo había afeado con excesos gesticulativos”.

“La escuché con atención para darle mi respuesta: si a usted, le dije, en este momento le informan que algún miembro de su familia se ha accidentado o ha sido secuestrado, ¿cuidaría su forma de gesticular? Lo pensó y después de algunos segundos me respondió: ¡hombre!, mira que en eso no había puesto atención”.

“El San Simeón” abunda que otros temas que maneja en sus obras son el social, político, histórico, ambiental, religioso e, incluso, la tauromaquia “tan atacada en los últimos tiempos por dos o tres ignorantes. Todo lo que me ha tocado vivir, lo plasmo de acuerdo con mi percepción de esa realidad”, afirma.

Advierte que la plástica siempre tiende a evolucionar, “no se detiene, hay círculos que hoy se cierran y mañana se abren. En este momento está matrimoniado con un montón de creadores que la están nutriendo con sus maneras de expresión”.