El sacrificio de perros ni la apertura de albergues son la solución para el control de animales: OCPA

El sacrificio de perros ni la apertura de albergues son la solución para el control de estos animales, sino que se requiere trabajar en otras disposiciones de manera integral, entre ellas que los ayuntamientos cuentes con su marco reglamentario en materia de bienestar animal y que el gobierno estatal publique a la brevedad el Reglamento Interno del Consejo Consultivo Estatal de Bienestar Animal.

Esto lo expuso el representante del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), Jorge Ignacio Martínez Castro quien, acompañado de Marisela González Juárez, representante del Movimiento Animalista de Puebla, ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre las omisiones de los gobiernos estatal y municipales en la problemática social de animales en situación de calle.

Te puede interesar: Se mantiene Tlaxcala como área geográfica libre de transmisión de rabia en animales y humanos

Explicó que a raíz de inconformidad de personas por la captura de algunos perros en la capital tras agredir a una persona en junio pasado, la OCPA solicitó información a la Secretaría de Salud (Sesa) para conocer, entre otros puntos, personal médico veterinario del Centro de Atención Canina y Felina Estatal, el número de animales que fueron sacrificados en un año, el costo de la matanza de estos animales, el presupuesto para tal finalidad, el destino de los cadáveres y lo referente a esterilizaciones.

- Advertisement -

De ello, la Sesa solo respondió que son 12 los veterinarios asignados a esterilizaciones, que se sacrificaron a 6 mil 710 perros, que esterilizaron a 31 mil 187 animales (perros y gatos) en un año y la demás información solicitada de las esterilizaciones. En cuanto a una primera solicitud, respondió que el Manual de Procedimientos y el Reglamento Interno del Centro se encuentran en elaboración.

También informó que el horario de atención en este centro es de lunes a viernes de 8 a 15:30 horas, sábados y domingos de 8 a 19 horas y en caso de emergencia las 24 horas.

Martínez Castro detalló que con la información obtenida, el Observatorio considera que no sería viable la captura masiva de perros en situación de calle, en virtud de que el Centro no contaría con un gran número de médicos veterinarios, ni con el presupuesto; además de la contaminación por enterrar a los cadáveres en el relleno sanitario en el que lo haga el Centro. En cuanto al tema legal, el OCPA considera que conforme a la Ley de Bienestar Animal y principalmente al artículo 23 de la Ley Federal de Sanidad Animal, si en algún momento se llegara a emitir una alerta sanitaria, lo que implicaría la captura masiva de estos animales, lo podría hacer la Secretaría de Salud federal y no la local; aunque sería complejo de justificar, por lo que se podrían interponer recursos legales en contra.

- Advertisement -

También puedes leer: Exhorta gobierno a cuidar a los animales ante ola de calor en la entidad

Explicó que para tener una noción de la magnitud de la problemática social de animales en situación de calle, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Tlaxcala existen 518 mil 155 perros y 198 mil 593 gatos, estos con tutor.

De manera extraoficial, en 2012, el entonces jefe de Vinculación en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Esquivel Lacroix, informó que se estima que en México solo el 30 por ciento de los perros tiene tutor, el 30 por ciento es comunitario y el 40 por ciento está totalmente abandonado en situación de calle.

Ahondó que a la Sesa se le envió una tercera solicitud de información para conocer el número de perros y gatos remitidos al Centro de Atención Canina y Felina Estatal, los cuales fueron retirados de vía pública, por quejas o denuncias de la autoridad municipal, de mayo de 2023 a abril de 2024. La respuesta fue de mil 428 animales.

Esta misma información se solicitó a los 60 ayuntamientos, de los cuales respondieron 36, dando un total de 2 mil 931 animales, de los cuales solo 5 por ciento fueron gatos y 95 por ciento perros. 16 municipios hicieron algún señalamiento adicional, siendo, en su gran mayoría, que estos animales fueron donados o entregados voluntariamente por sus tutores, es decir, que se deshicieron de ellos.

Tan solo Huamantla remitió al 28.1 por ciento de los 2 mil 931 animales, el municipio de Tlaxcala el 11.5 por ciento, Teolocholco el 9.7 por ciento y el restante 50.7 por ciento entre los demás 33 municipios que respondieron.

Es por ello que señaló la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) promueva en los diferentes niveles educativos el conocimiento, la cultura y la realización de prácticas que garanticen el bienestar de los animales” y se le dirigió una solicitud de información para conocer datos respecto del avance de esta obligación, de marzo de 2023 a mayo de 2024.

La respuesta fue que se ha alcanzado solamente al 4.13 por ciento de los estudiantes de preescolar a preparatoria. Aunque en febrero de 2023 esta Secretaría y la Coordinación de Bienestar Animal (CBA) firmaron un convenio de colaboración, el personal asignado de la SEPE solo tomó un curso de capacitación, por lo que es prácticamente nulo el avance por parte de la Secretaría.

En otra solicitud de información, se le requirió a la CBA, entre otros documentos, el Reglamento Interno del Consejo Consultivo Estatal de Bienestar Animal. Informó que remitió la propuesta de dicho Reglamento para su análisis y comentarios al director jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente del estado. Una de las facultades del mencionado Consejo es la de supervisar a los ayuntamientos en la emisión de su Reglamento Municipal en materia de bienestar animal, pues 25 aún permanecen en la omisión de emitirlos y enviarlos a publicar al Periódico Oficial del gobierno estatal y de los 35 que ya lo han hecho, son muy pocos los que han comenzado a aplicar las disposiciones.

En tanto, Marisela González se pronunció porque en la legislación local se incluya el término de animales sintientes.