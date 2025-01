El sábado 11 de enero será el foro de consulta en Tlaxcala para el Plan Nacional de Desarrollo

El sábado 11 de enero, en el Centro de las Artes de Tlaxcala, ubicado en Apizaquito, se desarrollará el foro de consulta “Desarrollo con Bienestar y Humanismo”, como parte de las acciones para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que servirá de guía para definir las prioridades en materia económica, social y política durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Te puede interesar: Con avances del III Informe de Gobierno, se está en condiciones de cumplir acciones del Plan Nacional de Desarrollo: Segob

De acuerdo con el calendario dado a conocer por el Gobierno de México, el foro de consulta en Tlaxcala del 11 de enero estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El inicio es a las 10 horas en el Centro de las Artes, ubicado en calle Ángel Solana, número uno, Primera Sección, San Luis Apizaquito, Apizaco.

Los foros de consulta tiene como objetivo fomentar la participación de las y los mexicanos, por lo que el Gobierno de México informó que se realizarán del 6 al 19 de enero en diferentes puntos del país, para conocer las propuestas de diferentes sectores de la sociedad y cuyos planteamientos podrán ser presentados de manera presencial o a través de la página web: https://www.planeandojuntos.gob.mx/ que se habilitó desde este lunes.

- Advertisement -

Recordar que el pasado 3 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, el cual será la guía del gobierno para definir las prioridades en materia económica, social y política en el sexenio, y que contará con la participación del pueblo de México, a través de foros que se llevarán a cabo en todo el país del 6 al 19 de enero.

“Nosotros creemos que con el Plan México y el Plan de Desarrollo que tenemos vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico. Un país debe medirse no solamente por cuánto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos, cuánto ganan sus ciudadanos, cuál es el salario que perciben, a qué derechos tienen acceso, y no solamente los grandes indicadores del desarrollo o de la economía”, destacó.