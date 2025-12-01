El rector de la UATx es galardonado por la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz recibió el Galardón Patriótico Revolucionario (Doctoratus Honorem Magnus) y la Presea Revolución Democrática, distinciones otorgadas por la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria A.C., que preside Roberto A. Villaseñor Aceves, con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Ambos reconocimientos resaltan su liderazgo académico, su impulso al humanismo mexicano, la justicia social y su contribución a la revolución de las conciencias, principios que fortalecen la proyección nacional e internacional de la Autónoma de Tlaxcala.

La ceremonia se realizó el pasado 29 de noviembre en el auditorio de la Casa de la Cultura de Tlalpan, en Ciudad de México, donde el rector de la UATx fue distinguido por su labor educativa, científica, social y cultural, y por sus aportaciones al desarrollo universitario.

Ante un selecto público invitado a esta ceremonia, conformado por instituciones de educación superior de México y el extranjero, Ortiz esbozó un enfoque educativo para el país y para Latinoamérica a partir del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), ponderando su carácter humanista y su enfoque filosófico poniendo al centro la dignidad de la persona.

Explicó que el MHIC tiene una trascendencia internacional, pues ha sido recibido con gran aceptación en países como Perú y Colombia, además de su socialización en diferentes foros del país como el Congreso de la Unión y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, entre otros espacios educativos estratégicos.

Más adelante, refirió que hace 25 años inició la configuración de este modelo desde el Centro de Investigaciones Educativas de la UATx. Enseguida, puntualizó que el humanismo debe tener elementos desde la perspectiva axiológica, lógica y ontológica.

Indicó que se configuran tres escenarios: El primero es el humanismo valorativo, con un enfoque filosófico que pugna por la magnificación de los valores que dan sentido y rumbo a los mexicanos, particularmente, la igualdad, la libertad, la seguridad, la propiedad y la dignidad humana; además, la función de la universidad derivaba en dos horizontes que son sus funciones civilizatoria y culturizadora,

Por lo que respecta al segundo escenario, el rector de la UATx habló del eje lógico prescriptivo que deviene y se decanta en las normas que se han instaurado y que adecuan en las actitudes de convivencia cotidiana, por ejemplo, de carácter moral, social y jurídico. “Entonces, este eje normativo implica que asumamos tales horizontes que nos permiten asumir conductas y comportamientos respetuosos y honorables, focalizando la coexistencia humana, la solidaridad y los niveles aceptables de convivencia”.

Y en el plano óntico, el último escenario, Serafín Ortiz reflexionó sobre el humanismo óntico ontológico que tiene que ver con la preservación de condiciones aceptables de vida atenuando la violencia social o las diferentes expresiones de violencia.