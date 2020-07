El PVEM ya no es dama de compañía de nadie; será el fiel de la balanza en 2021: Piñón

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya dejó de ser la dama de compañía o lo rémora de otros institutos políticos, asevera su dirigente estatal, Jaime Piñón Valdivia, quien asegura que ya es “el fiel de la balanza” de cualquier proceso electoral y lo será en Tlaxcala en la sucesión gubernamental.

Por ello, advierte que no hay una definición respecto a una posible alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y con ningún otro instituto político, incluido el eterno aliado local, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues asevera que no son los tiempos de definiciones electorales, sino de trabajo con la militancia.Es más, en entrevista con La Jornada de Oriente, el ex diputado local asegura que no habrá imposiciones de la cúpula nacional de su partido respecto a la definición de sus futuros aliados, por lo que podrían hacer alianzas diferenciadas en el ámbito federal y local, y podrían coaligarse con quien quieran.

A casi seis meses de que inicie el proceso electoral local, el líder estatal del PVEM niega que su partido ya tenga una alianza con los partidos Morena y PT para contender en el próximo proceso electoral, pues asegura que las dirigencias nacionales de esta triada han cerrado filas para fortalecer los proyectos presidenciales, más no con fines electorales.

“Lo que mencionó mi dirigente nacional fue una reunión de respaldo al presidente (Andrés Manuel López Obrador) por la situación que está pasando el país actualmente y esa reunión que se dio en días pasados fue para crear un frente para respaldarlo como mandatario nacional en la crisis que está pasando el país, jamás se mencionó que iba a haber una coalición, ni siquiera se propusieron mesas, ni nada”, detalla.

Para el ex diputado local, todavía no son los tiempos para definir la forma en la que habrán de participar en los próximos comicios locales y federales, con la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los 60 ayuntamientos y la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

“Ahora yo te diría que todavía falta mucho para definir eso, a nivel federal los tiempos todavía no son. El INE todavía no sabe si se va instalar, la ley marca que es en septiembre, pero los trabajos siguen de manera virtual, no hay procesamiento, entonces yo creo que habría que esperar primero a las autoridades, tanto federales como locales, para ver si esta pandemia va a dar oportunidad de que se lleven a cabo las elecciones y cuando se den los tiempos, estaremos evaluando lo que en cuanto al Partido Verde, a nivel estatal, en el estado de Tlaxcala, convendría”, apunta.

Es más, revela que en el Partido Verde trabajan en su propia agenda con miras a participar solos –sin alianzas– en las próximas contiendas, como ya ha ocurrido en otros comicios.

“Por el momento estamos trabajando en entrevistas con nuestros candidatos y nuestros cuadros para ir solos, si llegara a haber una mesa de trabajo, si llegara a haber una coincidencia en las agendas que traemos de medio ambiente y materia sustentable y demás, posiblemente pudieran darse las pláticas, pero vuelvo a repetir y lo subrayo nuevamente, habría que esperar a los tiempos, ahorita no lo son”, dice.

–¿Te ves apoyando a Morena en los próximos comicios locales y federales?–, se le inquiere.

–Yo me veo saliendo de la crisis en la que estamos pasando, primero; que la ciudadanía esté bien, que los sectores estén caminando, que no haya una crisis, yo me veo así. En lo demás me veo esperando los tiempos, en materia electoral yo me espero a la autoridad, soy una persona de profesión abogado y como tal, me espero a los tiempos, yo espero, no tengo una bolita mágica para decirte si va a haber o no elecciones, que tal que no hay, que tal que la pandemia sigue el siguiente año a todo lo que da y no hay condiciones, responde.

–Acaso te ves mejor en alianza con el gobierno del PRI y su partido, ¿están abiertos ustedes a ratificar en Tlaxcala una coalición con ellos?

–Nuestra apertura es a que primero se den los tiempos, a que pase esto de la pandemia y posiblemente ya podernos sentar a evaluar, ahorita mi respaldo es con el gobernador (Marco Mena), de manera institucional, al igual que lo tenemos a nivel federal con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) para apoyar en todo lo que sea necesario para que el estado de Tlaxcala salga bien librado de esta pandemia.

–¿El acercamiento que existe entre el gobierno federal, su partido y el PVEM no dificulta la relación del Verde con el gobierno priista, en donde tienen espacios en el gobierno?

–No, yo creo que no, pues veo también al gobernador que apoya al presidente. Al final del día yo creo que los colores son para el tema electoral y cuando ya la persona está en el cargo, pues tiene que hacer todo lo mejor por sacar el compromiso por el que fue electo, en el caso del gobernador de Tlaxcala pues sacar bien al estado y sacar lo mejor posible a la ciudadanía y en el caso del presidente de la República, pues a todo el país, entonces yo no veo por qué deba de estar uno o por qué quieran algunas personas ver que uno tenga que estarles poniendo piedritas en el camino, yo creo que al final los partidos, independientemente de la política, tenemos que ayudar a la ciudadanía, coadyuvar con las autoridades y con las instituciones para que esto salga lo mejor posible”, afirma.

–El PVEM en elecciones presidenciales lo mismo se ha aliado con el PAN que con el PRI cuando son gobierno y ahora se adelanta una posibilidad de hacerlo con Morena, ¿cómo hacer que el partido se quite la imagen de que es la rémora y la dama de compañía del partido en el poder en su momento?

–Ya no somos nada de eso, pero, bueno, al final del día es parte de la apreciación de algunas personas, yo te invito a que puedas analizar los convenios de coalición en el estado para que veas cuál ha sido la participación del Partido Verde, lejos de ser esa dama de compañía, somos el fiel de la balanza para el triunfo de una gubernatura. Tú revisa los números cuando fueron en su oportunidad en la elección de 2016 y vas a ver la diferencia que hizo el Verde en comparación de Nueva Alianza o el Partido Socialista, puedes ver la diferencia en cómo se quedaron los números que estamos manejando en el estado.

Abunda: “El partido ha crecido mucho por su participación que ha tenido solo, en ayuntamientos también hemos ido solos, en el estado hemos llevado distritos solos y hemos tenido una muy buena votación. Ahorita nuestro compromiso es con nuestras bases, con nuestros líderes, quienes quieren primero figurar como buenos candidatos del partido”.

Es más, el líder ecologista se engalla al asegurar que serán las bases del PVEM en Tlaxcala las que definan la forma en la que habrán de participar en la próxima contienda y no así los acuerdos cupulares.

“Nosotros podemos definir si ir solos y nosotros en esa autodeterminación que tenemos como partido a nivel local con nuestro Consejo Político. Llegará el momento en que estaremos evaluando si ir solos o realizar una coalición pues en este caso con quien sea, sea PRI, sea Morena, sea PAN, etcétera, cualquier tipo de coalición que se llegue a dar, en Tlaxcala hay ventajas en el tema de coalición porque la coalición puede ser parcial y flexible, y de la misma manera de la candidatura común”.

–¿Entonces asegura que en el ámbito local tendrán la libertad de coaligarse con quien así lo decidan las bases?

–Claro, es parte de las facultades que tenemos en los estatutos, al final del día en la cuestión electoral hay dos caminos: o vas solo o vas coaligado. Siempre nos han dejado tomar la decisión, si analizas cuando yo llegué a la dirigencia en el año 2011, en la elección federal de 2012 fuimos solos; de hecho, yo participé como candidato al Senado solo y en 2013 fuimos casi solos, o sea, fue una coalición parcial muy chiquita. Le están dejando a la militancia en todo el país a nivel de decidir, el mensaje de nuestro líder que ha tenido en los medios es que cada estado tiene la libertad de configurar con quien quiera ir en la próxima elección.