El PVEM no presentará ninguna iniciativa que atente contra las tradiciones, el empleo y la tauromaquia

Debido a que la tauromaquia representa una tradición y cultura para el estado de Tlaxcala, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no impulsará ninguna reforma constitucional o legal que implique la prohibición de la corrida de toros, afirmó el coordinador de este grupo parlamentario, el diputado Jaciel González Herrera.

- Anuncio -

A pesar de que a nivel nacional el Partido Verde impulsa una iniciativa para reformar la Ley de Protección Animal, con el objetivo de establecer espectáculos taurinos sin violencia, el diputado local dejó en claro que para el caso de Tlaxcala este instituto político será mesurado y no incluirá ninguna propuesta en la materia.

“Si bien es cierto que el Partido Verde en otros estados ha impulsado, como bien lo decía esta iniciativa y que a nivel nacional pudiera ser la intención de que a través del Partido Verde podamos ir impulsando esta iniciativa, pues nosotros en Tlaxcala como fracción parlamentaria seremos mesurados ante esta situación, sabedores de todo lo que implica, por eso reitero, no vamos a anteponer intereses personales antes de poner el interés social y el beneficio de Tlaxcala”.

Abundó que cada estado decidirá si replica la iniciativa que fue aprobada semanas atrás en la Ciudad de México y recientemente en el estado de Michoacán, “pero aquí en Tlaxcala mientras no se presente ninguna iniciativa, pues desde ahí queda claro que no se tiene hasta este momento ningún proyecto, no se tiene ningún documento que pretenda evitar las corridas de toros”.

- Advertisement -

Argumentó que la postura del Partido Verde obedece a que Tlaxcala cuenta con “más de 30 ganaderías y genera empleos”, por lo que hizo votos porque el resto de los grupos parlamentarios y representantes de partido se pronuncien por preservar la fiesta taurina.

“Mientras no se tenga, mientras no se presente en tribuna, que no se lleve a cabo la lectura de una iniciativa, pues estamos en el entendido de que no existe la intención, que no existe un documento que se esté trabajando al respecto”.

Al informar lo anterior, González Herrera aseguró que diputados que integran la LXV legislatura son “de puertas abiertas para escuchar la voz del pueblo, para escuchar la afición y para escuchar este este gremio, pues será muy importante escuchar su punto de vista y de ahí partimos desde luego para tomar nosotros decisiones”, por lo que se dijo dispuesto a convocar y celebrar con la sociedad civil mesas de trabajo y foros en la materia.

- Advertisement -

En tanto, este fin de semana, más de mil 500 personas se manifestaron, en el municipio de Apizaco, a favor de la tauromaquia y las tradiciones en el estado de Tlaxcala. El contingente, integrado por ciudadanos, profesionales taurinos, como matadores, subalternos, novilleros, aspirantes de toreros, empresarios, ganaderos, monosabios, escultores, pintores, periodistas, transportistas, así como legisladores y autoridades municipales, entre muchos más, se unieron a la defensa de la tauromaquia.

Te podría interesar: ITE aprobó medidas de seguridad de boletas electorales para el PELEPJ 2024–2025.