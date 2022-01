El PVEM ha sido relegado en el Congreso; seguirá disciplinado: González

Pese a reconocer que la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido relegada en la toma de decisiones y acciones al interior del Poder Legislativo local, el coordinador de este grupo parlamentario, Jaciel González Herrera aseguró que serán “disciplinados” y esperarán los tiempos para ocupar nuevos espacios.

Con ello, descartó que a la bancada de su partido pudiera corresponderle la presidencia de la mesa directiva para el segundo periodo ordinario del mandato constitucional de la LXIV Legislatura local y que inicia el próximo 15 de enero.

No obstante, hizo votos porque después del segundo semestre de este año, la situación cambie para este instituto político.

“Espero que se recompongan algunos temas aquí al interior del Congreso en ese sentido, porque hemos sido un poco olvidados, pero seremos pacientes a los tiempos y espero que en los próximos días se pueda considerar algunos temas y espacios en el PVEM”.

Abundó: “En este momento no aspiramos a ningún espacio o que tengamos la inquietud, pero queremos ser contemplados porque sabemos que hay diversas posiciones al interior del Congreso, también sabemos que hay áreas administrativas que son distribuidos por acuerdos y somos 25 diputados; entonces espero que se recompongan las cosas”.

En entrevista, González Herrera dejó en claro que la postura del PVEM no será de “exigir”, sino de “coadyuvar con el trabajo legislativo”, para que en un futuro este grupo parlamentario “sea considerado” en los próximos espacios que se generen al interior del Poder Legislativo local.

“Seguiremos trabajando y como partido no queremos exigir y tampoco pedir lo que quizá no corresponde, pero hemos pedido que se nos tome en cuenta, porque se comenta que todos somos pares y todos somos iguales, pero hay algunas inquietudes”.

“Hemos sido disciplinados, respetuosos, venimos a sumar a coadyuvar con el trabajo legislativo, hemos sido prudentes y entendemos que hay tiempos, por eso hemos estado tranquilos y no hemos fijado una postura de inconformidad porque somos respetuosos; entonces continuaremos sumando y estaremos a favor de las iniciativas de los tlaxcaltecas”, agregó.

González Herrera reiteró que no se deben anteponer los intereses personales sobre las prioridades de los tlaxcaltecas, pero dejó en claro que el PVEM continuará con la disciplina, porque es un partido político que es aliado de Morena que aprovechará las “coyunturas”.

“Tenemos que ser prudentes porque en alguien debe de caber la prudencia. No llegaría al punto de exigir sino de buscar las coyunturas porque de repente los escenarios cambian y me inclino por fortalecer la coalición, porque salimos juntos a hacer campaña; entonces buscaría coyunturas para el bien de la sociedad no coyunturas para buscar fricción”, acotó.