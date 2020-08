El PT no es una franquicia familiar; alianza con Morena puede ser parcial: Silvano Garay

l Partido del Trabajo (PT) en Tlaxcala no es una franquicia familiar y mucho menos será la dama de compañía del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), asegura el líder local de este instituto político, el diputado federal plurinominal, Silvano Garay Ulloa.

No obstante, reconoce que no está definido dejar a uno de sus hijos como candidato a diputado local, porque “eso se verá más adelante”, lo que sí es casi un hecho es la alianza con Morena para contender por la gubernatura de Tlaxcala y quizá con otros partidos “porque estamos abiertos a las coaliciones, ya sean totales o parciales”.

A casi 100 días del arranque del proceso electoral local en el que se habrán de renovar la titularidad del Ejecutivo local, el Congreso local, los 60 ayuntamientos y 299 presidencias de comunidad, el petista asegura también que el PT está en la definición de al menos 700 perfiles, entre hombres y mujeres, para postularlos a los diversos cargos de elección popular en la entidad, aunque admite que no tienen abanderado a la titularidad del Ejecutivo.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Garay Ulloa –quien en mayo pasado cumplió ocho años en Tlaxcala, luego que de fuera designado comisionado nacional para la entidad tras la muerte del otrora líder petista, Juan José Piedras Romero, ocurrida el 16 de febrero de 2012–, asegura que su partido no está en riesgo de perder su registro nacional y desde luego local, porque se ufana en asegurar que son la tercera fuerza política en la entidad, aunque reconoce que estos comicios serán distintos, porque “el licenciado Andrés Manuel López Obrador ya no vendrá en la boleta electoral”.

Por ello, afirma que en el PT “estamos creando una estructura para que en cada municipio haya un perfil mujer y un perfil hombre. Vamos a preparar 700 posibles perfiles como candidatos a diputados locales y federales, alcaldes, regidores, presidentes de comunidad y síndicos, en eso estamos”.

Abunda: “Cada candidato debe construir su perfil, debe construir su candidatura, ya se acabaron los tiempos de que tú vas, va el compadre, va la comadre, ahora cada perfil debe hacer su estructura y construir su interés de ser alcaldesa o alcalde; diputada o diputado local; legisladora federal o legislador federal”.

El líder petista insiste en querer fijar la impresión de que no habrá imposiciones, que ahora sí, todas las candidaturas serán por méritos y no por imposiciones.

“Estamos también viendo perfiles. En los comicios del próximo año, de 2021, será un tema de perfiles, no va ir en la boleta el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no va a ser su voto en Tlaxcala el que nos haga ganar (como en 2018), va a ser un voto de perfiles, con personas que sean las más acreditadas, las personas que tengan la mejor propuesta, pues son las que van a ganar.

–A nivel federal se habla de una posible alianza o coalición entre Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). ¿Cómo ve la posibilidad de replicar esa alianza en Tlaxcala?–, se le inquiere.

–Hemos reunido a todos los dirigentes del PT de Tlaxcala y hemos tomado la decisión de que tenemos que abrir puertas a muchos perfiles, a muchas mujeres y a muchos hombres, primeramente buscar la alianza y la coalición con Morena y después con otros partidos. No estamos cerrados a que el PT no quería coaligarse, aquí en Tlaxcala la ley permite coalición y permite candidatura común, no hay ningún problema en eso.

Agrega: “Hay mucho interés por parte de la dirección nacional de buscar una coalición, ya hubo una reunión con el presidente de Morena y con el presidente del Verde Ecologista, necesitamos trabajar en una mesa para ir buscando las coaliciones y alianzas en cada estado”.

–De no darse esta alianza, ¿irían solos al proceso por la gubernatura?

–No lo creo, creo que hay mucho interés en el tema de las 15 gubernaturas y las alianzas por parte de Morena y por parte del Trabajo y otras fuerzas políticas como es el Verde Ecologista y hasta otras fuerzas políticas. Va a haber sorpresas.

–En ese escenario, ¿Morena llevaría mano en la designación de la candidatura al gobierno del estado?

–Más o menos, pero veríamos el procedimiento ya una vez que empiece… hay tiempo para ver el perfil que sea hombre o sea mujer.

–¿Ustedes tienen alguna propuesta para la nominación?

–En este momento no, en este momento vamos a ir viendo los perfiles. Nosotros vamos a apoyar a la candidata o candidato que ofrece un proyecto de avance, un proyecto que transforme al pueblo de Tlaxcala, que se pague la deuda de tanta creciente pobreza, vamos a apoyar ese proyecto, quien lo encabece, pero en su momento creo que vamos a apoyar de manera importante, yo creo que sería el perfil que lleguemos en acuerdo con Morena y PT, y tal vez otras fuerzas políticas. No tenemos ahorita ningún perfil, no lo hemos comentado, vamos a ir viendo cómo se dan las cosas en el tema nacional.

Otro de los temas pendientes a definir en el caso de una posible alianza es el alcance de la misma, pues ésta pudiera ser parcial, lo que representaría apoyar a un mismo candidato al gobierno del estado, pero en diputaciones y alcaldías lo harían de manera parcial, es decir, coaligados en algunos municipios y distritos.

“Puede ser una alianza mixta o una coalición total, ya veremos en la mesa cómo se dan las cosas. En los ayuntamientos creo que sería muy importante ir coaligados en los principales municipios, creo que sería muy importante en los 10 más grandes o bueno creo que si hay mucha disposición por parte de Morena para armar una coalición”.

–Con esta posible alianza, ¿hasta dónde corre el riesgo de que el PT se convierta en la dama de compañía de Morena en el proceso electoral?

–No, no, jamás, el PT es la tercera fuerza estatal y no requerimos de eso que tú dices, porque hemos construido nuestra propia fuerza a nivel local para ir solo o para ir acompañado. No vamos a ser empleados de ningún partido, nunca lo hemos sido, por lo menos en Tlaxcala no.

En la entrevista, Silvano Garay –quien en ocho años ya ha sido diputado local y legislador federal por Tlaxcala, por la vía plurinominal, al igual que su hija, Irma Yordana Garay Loredo– descarta que el PT se haya convertido en un coto de poder de su familia.

–¿Que tan cierto es que el PT es un partido de padre e hijos en Tlaxcala?

–Por supuesto que no, en toda familia política hay interés de participar y lo han hecho. Pero en el PT estamos abiertos a la participación de los compañeros, muestra de ello es que en nuestra nueva Coordinadora Estatal ya no son los mismos, hay gente nueva. Por ejemplo, el compañero Reyes Ruiz nunca había estado en la dirección estatal, ni el compañero Alejandro Aguilar, ni el compañero Felipe Morales, hay mucho nuevo.

“El PT no es una familia, es una comisión ejecutiva estatal, está la comisión coordinadora, una comisión de conciliación y los compañeros que van a México. Estamos sujetos a crítica, o sea, andamos todo el día haciendo política, entonces estamos sujeto a eso”, sostuvo, incómodo.

–¿En este tenor, en la designación de los próximos candidatos plurinominales, nuevamente veremos a sus hijos en las primeras posiciones?

–No, no lo sé, eso se verá más adelante, en cualquier momento vamos a empezar a discutir quién va o quién no va, es un tema que se hace colegiado, no es nada más de una persona, pero ahora hemos trabajado en candidaturas tempranas, candidaturas muy tempranas, porque el partido, hoy más que nunca, no tiene conflictos internos a nivel nacional, no hay conflictos a nivel local, es un partido de unidad y es un partido que le echa para adelante y eso nos debe de dar buenos resultados, concluye.