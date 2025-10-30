Jueves, octubre 30, 2025
El próximo lunes inicia el ayuntamiento capitalino nueva campaña de esterilización gratuita para perros y gatos

La Redacción

En una acción conjunta para promover el cuidado responsable de las mascotas y fortalecer la salud pública, el ayuntamiento de Tlaxcala, a través del área de Bienestar Animal y en conjunto con la Coordinación Estatal de Zoonosis de la Secretaría de Salud (Sesa), llevará a cabo una nueva Campaña Gratuita de Esterilización Canina y Felina del lunes 3 al viernes 7 de noviembre, en diferentes comunidades del municipio.

La jornada se realizará en un horario de 9 a 14 horas, con el objetivo de acercar este servicio a las familias y fomentar una cultura de respeto y protección hacia los animales de compañía.

Durante la semana, se instalarán módulos en los siguientes puntos: 3 de noviembre, San Buenaventura Atempan–auditorio; 4 de noviembre, Loma Xicohténcatl–delegación; 5 de noviembre, Atlahapa–auditorio; 6 de noviembre, Loma Bonita–auditorio y 7 de noviembre, Ocotlán–auditorio

El servicio se brindará bajo las siguientes indicaciones médicas: las mascotas deberán tener un ayuno de ocho a 12 horas de agua y alimento; no deben estar lactando, en celo, gestantes o bajo tratamiento médico, y no se atenderán razas braquicéfalas (como pug, bulldog o gatos persas). El rango de edad permitido es de 3 meses a 5 años.

En cada sede se entregarán 50 fichas por día para atender al mismo número de mascotas, por lo que se recomienda acudir con anticipación para asegurar la atención.

Cabe destacar que, con este tipo de campañas, el gobierno de Alfonso Sánchez García fortalece la salud pública, la tenencia responsable y el respeto a la vida animal.

