El PRI saldrá fortalecido de su asamblea nacional; no es viable la reelección de dirigentes: García

El dirigente estatal interino del PRI, Ernesto García Sarmiento confió en su partido saldrá fortalecido de su XXIV Asamblea Nacional a celebrarse este fin de semana, pero advirtió que no es viable la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como líder nacional de ese instituto político.

Ante la convocatoria para celebrar ese cónclave, -previsto para el próximo domingo-, el dirigente adelantó que por Tlaxcala participarán alrededor de 60 delegados, los cuales fueron designados a partir de asambleas municipales y la estatal, en la que también abordaron cuatro propuestas que fueron integradas a las mesas de trabajo previo a la plenaria nacional.

Esta semana se desarrollaron cuatro mesas nacionales temáticas, en las cuales representantes del tricolor de todo el país abordaron temas divididos en declaración de principios, la cual estuvo e presidida por el diputado Rubén Moreira; programa de acción, dirigida por la diputada Marcela Guerra; la de estatutos, por Gaspar Quintal, y la de Código de Ética Partidaria, por Yolanda de la Torre.

“Nuestras propuestas ya fueron remitidas para que se analizaran en las mesas nacionales. En dichos documentos está el sentir de la militancia, las propuestas y planteamientos que se obtuvieron en las asambleas regionales y que después se validó en la Asamblea Estatal, en donde fueron ratificados nuestros delegados a la Asamblea Nacional”, detalló.

Ante la posibilidad de la reforma estatutaria para que el actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional pueda reelegirse al igual que los dirigentes estatales, cuál es la postura de los priistas tlaxcaltecas, se le inquirió.

-Eso se va a tratar en la mesa correspondiente los estatutos, pero yo no puedo adelantarme a lo que va a ser un acuerdo. No puedo hablar de ese tema hasta que se concrete”, dijo.

Pero es viable y sano que se mantenga Alejandro Moreno al frente del PRI nacional, se le reviró.

-“No, no, no. Pues los estatutos son muy claros. No, no se permite la relección. Necesitaba modificar los estatutos (antes), pero ahorita no se puede aplicar (la reelección) en este momento”, sostuvo al tiempo de enfatizar que cualquier adecuación en la materia deberá aplicarse para las futuras dirigencias.

Pese a ello, García Sarmiento confió en que el tricolor nacional y el de Tlaxcala, salgan fortalecidos de su asamblea nacional, con nuevos proyectos y esquemas, “pero todo dependerá de los acuerdos a los que se llegue”, pero vaticinó que su partido no está en riesgo de desaparecer porque “en las pasadas elecciones obtuvimos cerca de 6 millones de votos, de personas que ahí están y confiaron en nosotros, por lo que desaparecer es no va a ocurrir”.