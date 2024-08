El pleno del TJA definirá a la persona que ocupará la magistratura que quedará vacante

El pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) definirá el nombre de la persona que ocupará, de manera interina, la vacante que se generará a partir del próximo 1 de septiembre, con la conclusión del mandato del magistrado Marcos Tecuapacho Domínguez, informó el presidente de ese órgano jurisdiccional, Elías Cortés Roa.

- Anuncio -

Lo anterior porque el Poder Judicial de la Federación concedió el amparo al magistrado Marcos Tecuapacho Domínguez para que el Poder Legislativo se abstenga a designar a un nuevo integrante de ese órgano jurisdiccional hasta que se resuelva en definitiva el amparo concedido.

Con ello, si bien el magistrado deberá dejar el cargo el próximo 31 de agosto, fecha en la que concluye su mandato, los diputados no pudieron nombrar a su sustituto hasta que resuelva si fue legal, correcta, exhaustiva, imparcial y fundada y motivada, la resolución de no ratificarlo en el cargo en el pleno del TJA.

En contra parte, los integrantes de la LXIV Legislatura local si hicieron la designación de la persona que ocupará el espacio que dejará, por conclusión de mandato, la magistrada María Isabel Pérez González, nombramiento que recayó en Manuel Vázquez Conchas.

- Advertisement -

Por ese motivo, confirmó Elías Cortés Roa que él y nuevo magistrado, que inicia funciones el 1 de septiembre, deberán designar, de entre dos personas que ocupan el cargo de secretario de estudio y cuenta, quien ostentará de manera interina esa magistratura, en tanto el Poder Judicial resuelve de fondo el amparo promovido por el todavía magistrado Marcos Tecuapacho.

“Ahora todavía no se puede abordar el tema de quién va a estar como magistrado interino, dada la suspensión que le fue concedida al magistrado Marcos (Tecuapacho), toda vez que hasta el momento no se ha generado la ausencia. El juez de distrito sí obliga al presidente, a su servidor, que es la autoridad responsable en el amparo que promovió, a darle cumplimiento a lo que establece nuestra Ley Orgánica, en el sentido de nombrar de forma interina a un secretario de estudio y cuenta de la ponencia, una vez que se genere desde luego la ausencia, pero el señor magistrado seguirá fungiendo hasta el 31 de agosto, por lo tanto ahorita no podemos hablar de una ausencia”.

Abundó que “no podemos nombrar ahorita a nadie porque no se ha generado esa ausencia. Una vez que se genere ésta, que será ya con la nueva integración de este pleno (el próximo 1 de septiembre), es que se dará cuenta con la instalación únicamente de un magistrado y por lo tanto, ya se estaría generando en su caso la ausencia y tendríamos ya la obligación de nombrar al magistrado interino. Mientras eso no suceda, no podemos nosotros darle seguimiento hasta que en tanto se actualice la causal, que en este caso es la ausencia”.

- Advertisement -

No obstante, el presidente del TJA reconoció que la designación podría recaer entre los funcionarios Jaqueline Bañuelos Muñoz y Julián Sánchez Vázquez, quienes se desempeñan como secretario de estudio y cuenta de la ponencia en donde se generará la vacante de magistrado, aunque antes deben verificar si cumplen con los requisitos de elegibilidad.

“Todo se resolverá la próxima semana, porque si a partir de ésta, aún persiste la ausencia se podría realizar la designación entre personal de la segunda ponencia, en donde están la licenciada Jaqueline Bañuelos Muñoz y también está el licenciado Julián Sánchez Vázquez. Los dos tienen el mismo carácter de secretario de estudio y cuenta. Entonces ya será una cuestión que podamos decidir si alguno de ellos reúne algunos requisitos para poder designarlo o en su caso, se pudiera nombrar a alguien más dependiendo de los requisitos que se requieran para desempeñar el cargo”, acotó Elías Cortés Roa.