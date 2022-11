El plan B de reforma electoral de AMLO no es posible: Barra Mexicana de Abogados

La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) avizoró que el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador para concretar una reforma electoral no es posible porque violaría diversos preceptos de la Constitución federal y generaría consecuencias que llevaría sus procesos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior lo expuso el vicepresidente de la BMA y presidente electo de esa barra, Víctor Olea Peláez, en su visita a la entidad este jueves para atestiguar el Primer Concurso Universitario Interdisciplinario de Juicios Orales de Tlaxcala.

En conferencia de prensa, expuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado muestras de independencia y eficacia, y en consecuencia consideró que el pretender reformar todos los organismos en la materia estando tan cercana la elección federal es “una regresión hacia épocas anteriores y una vulneración a la independencia demostrada por el INE en todos los procesos electorales”.

Anticipó que la BMA esperará a que se formalice la iniciativa de reforma que se ha anunciado para que participe activamente como Colegio de Abogados con opiniones al respecto.

“La Barra Mexicana es apolítica y apartidista, su actuar es en estricto cumplimiento al Estado de derecho y propugna porque nuestro régimen democrático continúe con todas las garantías”, subrayó.

Acompañado de Juan Cárlos Vázquez Vázquez, presidente de la BMA, capítulo Tlaxcala, Olea Peláez explicó que no es viable el plan B del presidente López Obrador de centrarse en reformas a leyes secundarias en materia electoral porque violaría diversos preceptos de la Constitución federal. Por ejemplo, citó los requisitos para el nombramiento de los consejeros del INE y, por tanto, “pretender modificar preceptos a través de reformas secundarias me parece que no es procedente constitucionalmente, sería una vulneración a la Constitución y generaría consecuencias que llevaría sus procesos ante la Suprema Corte”.

Agregó que está por presentarse ante el Congreso federal la iniciativa y “ante esa situación estimamos que tendremos que ser más específicos y atacar los temas particulares”.

Entre los puntos que cuestionó de la propuesta de reforma electoral están la capacidad que tendría el Ejecutivo de remover a los consejeros del INE y reemplazarlos a través de referéndums, “nos parece impropio”.

También criticó la modificación de la elección de diputados y senadores a través de un sistema de representación proporcional por estados, “lo que genera una menor representatividad del electorado mexicano, al igual que la intención de reducir el financiamiento a pequeños partidos y privilegiar al partido dominante y a otros grandes partidos.

Lo mismo que eliminar los institutos y tribunales electorales en las entidades, lo que obligaría al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a asumir funciones que hoy no realizan y les reduce su presupuesto.

“La Barra Mexicana Colegio de Abogados tiene la firme convicción de defender la democracia y a las instituciones que son el sustento de esta. Exhortamos a la defensa de la democracia y de las instituciones que han sido el sustento de nuestro país, por eso consideramos que cualquier reforma del sistema electoral mexicano debe tener como objetivo fortalecer la democracia y ser un catalizador de unidad para el país”, puntualizó.