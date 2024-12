El performance institucional que no erradica las violencias contra las mujeres

A nivel global, los 16 Días de Activismo tienen como objetivo renovar compromisos y exigir medidas concretas y rendición de cuentas a los responsables de la toma de decisiones; desde ONU Mujeres se ha informado sobre el incremento de delitos contra las mujeres como el feminicidio, pero a pesar de las declaraciones y recomendaciones internacionales, en Tlaxcala no se acepta la gravedad de esta realidad; no obstante, el gobierno del estado se suma al activismo para su erradicación.

¿Y después? Las propuestas y acciones que el gobierno ha implementado en estos 16 días desde hace tres años, no han servido para modificar la política pública ineficiente que prevalece, no han impactado en las vidas de las mujeres al momento de recibir atención y seguimiento a los delitos cometidos todos los días; no ha generado ningún impacto su activismo institucional, que después de su performance, vuelve a la pasividad y tolerancia hacia las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes.

Pareciera que es la única oportunidad para recordar que las violencias contra las mujeres es una problemática que existe en el estado, a pesar de que el resto del año se niegue; resulta realmente contradictorio el sumarse a una campaña global que busca seguir incidiendo en acciones profundas y estructurales, cuando en cada oportunidad que tienen, las autoridades ocupan cifras que deshumanizan a las mujeres víctimas de todas las formas de violencias, que minimizan la problemática y que solo refleja de forma parcial los niveles en aumento de estas prácticas, que niegan y desestiman al no iniciar carpetas de investigación; información que se hace llegar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que luego usan como única evidencia y discurso de que las “cifras oficiales” indican que Tlaxcala es seguro. Con estas cifras construidas institucionalmente, podemos conocer que en los últimos dos años el gobierno del estado no ha iniciado una sola carpeta de investigación por el delito de trata de personas, así como otras formas de violencias contra las mujeres como secuestro, tráfico de menores, extorsión, corrupción de menores o violencia obstétrica.

Y que, además, obliga a las mujeres, niñas y adolescentes a vivir procesos revictimizantes y cansados, llevándolas al abandono de sus casos y negándoles el acceso a la justicia; pero, además, tampoco se cuenta con modelos y programas especializados para garantizar una reparación integral del daño, ya que una sanción punitiva no es justicia restaurativa, no se contemplan acciones más profundas considerando los niveles de impacto individual, familiar o colectivo.

Negar las violaciones graves a derechos humanos como la trata de mujeres, niñas y adolescentes, la tortura, la tortura sexual al obligar a niñas y adolescentes a llevar a término un embarazo no deseado, negándoles un aborto seguro, o la tortura sexual que han vivido cientos de mujeres en reclusión, la violencia obstétrica, el feminicidio y el feminicidio en grado de tentativa, las desapariciones constantes de mujeres, niñas y adolescentes… estas y otras formas de violencias en las que el gobierno simplemente guarda silencio todos los días, es muestra de su desinterés y que bajo la apropiación de las luchas sociales se muestren un par de semanas como “instituciones feministas” no cambia en nada nuestras realidades cotidianas.

Desde la postura de ONU Mujeres, la oportunidad que da esta campaña de 16 días de activismo, es también para renovar compromisos, pero en Tlaxcala no hay ningún compromiso para erradicar estas violencias, la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres ha pasado a ser un eslogan más de las instituciones; en tres años no hay avances sustantivos, estructurales o de fondo que permitan una verdadera seguridad para las mujeres, no hay acceso a la justicia, ésta no es pronta y solo ha sido parcial, no hay políticas públicas efectivas para la prevención, no hay una sola medida que garantice la reparación del daño para las víctimas y sus familias; no existe compromiso alguno que cuente con presupuesto suficiente para impactar en las vidas de las mujeres en Tlaxcala, los espacios destinados para la atención de la violencia contra las mujeres son escasos, y no cumplen con perfiles especializados para brindar un acompañamiento integral y sensible.

Desafortunadamente, el programa federal que se especializa en la atención integral de las violencias contra las mujeres no opera todo el año, ya que depende de que el presupuesto a nivel federal se haga llegar a los estados en el tiempo establecido, y la aportación del estado es casi nula, dejando prácticamente en el abandono a las mujeres, pues ninguna otra institución garantiza un acompañamiento integral; el único espacio que parece dar respuesta a las mujeres no es suficiente, y es lamentable que no se designe el presupuesto local necesario para que opere el año completo; esto es muestra de la falta de compromiso gubernamental.

De acuerdo con Marcela Lagarde, “hay feminicidios cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no les crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa y en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Suceden los feminicidios cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones para prevenirlos, evitarlos y sancionarlos”, esto no se puede lograr con 16 días de “activismo institucional”, requiere de una gran coordinación institucional de manera permanente, de cumplir con sus obligaciones constituciones por las cuales fueron creadas, independientemente de que sus funcionarias públicas se consideren o no feministas, tienen la obligación de crear condiciones seguras para que las mujeres podamos desarrollarnos plenamente y sin miedo. La violencia feminicida, como plantea Lagarde, es prevenible si el Estado cumple con su papel de garantía real de derechos humanos.

Si el gobierno fuera feminista, ya habría atendido todas estas realidades, incluida la violencia obstétrica, ya que la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en el Hogar 2021 indica que Tlaxcala ocupa el segundo lugar de la República con mayor número de actos contra mujeres durante el embarazo, parto o puerperio; además de la reciente información federal de la Secretaría de Salud en donde Tlaxcala es de los estados con mayor número de ingresos hospitalarios por agresiones sexuales contra niñas y adolescentes; sin embargo, estas violencias ni siquiera figuran en el Plan Estatal de Desarrollo; tampoco se tiene considerado visibilizarlas en su performance activista durante estos 16 días.

direcció[email protected]