El papel de las autoridades municipales frente a la trata de mujeres y niñas, aún pendiente

La atención municipal de la trata de mujeres y niñas en nuestro estado necesita de personas que comprendan la problemática, tengan los conocimientos, las herramientas y los recursos necesarios para asumir las atribuciones establecidas en la ley en materia de trata en Tlaxcala.

En 2017 identificamos que la trata de mujeres y niñas es un problema presente en 40 municipios del estado, eso significa que puede haber víctimas de trata, tratantes y/o lugares de explotación. De acuerdo con el seguimiento hemerográfico que realizamos, de enero de 2009 a octubre de 2023, los tratantes detenidos de origen tlaxcalteca vivían en los municipios de Ayometla, San Luis Teolocholco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Axocomanitla, Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan, El Carmen Tequexquitla, Huactzinco, La Magdalena Tlaltelulco, Mazatecochco, San Francisco Tetlanohcan, San Miguel Tenancingo, San Pablo del Monte, Santa Cruz Quilehtla, Papalotla de Xicohténcatl, Xicohtzinco y Zacatelco; y las mujeres víctimas de origen tlaxcalteca que fueron enganchadas por tratantes de Tlaxcala pertenecen a los municipios de Xicohtzinco, Ayometla, San Pablo del Monte, Tenancingo, Papalotla de Xicohténcatl, Teolocholco, Zacatelco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Quilehtla, Tetlanohcan y Calpulalpan.

Es claro que el problema de la trata de mujeres está perfectamente ubicado en varios de los municipios de nuestro estado –y no solo en uno como se ha querido reducir– así que las acciones para erradicarla deben desarrollarse para todos los municipios del estado.

La ley en materia de trata en Tlaxcala especifica que los municipios tienen la atribución de instrumentar políticas, programas y acciones para prevenir y erradicar la esclavitud, apoyar en la creación de programas de sensibilización y capacitación para los servidores públicos y funcionarios municipales que puedan estar en contacto con las víctimas, ofendidos y testigos; prevenir y detectar conductas relacionadas con la trata de personas, a través de los trámites para el otorgamiento de licencias de funcionamiento e inspección y vigilancia a los establecimientos donde se vendan o consuman bebidas alcohólicas, salones de masajes, hoteles, restaurantes, cafés internet y otros donde puedan promoverse o llevarse a cabo las mismas (Art. 8). Junto con el gobierno estatal y federal deben editar y producir materiales de difusión para la prevención de los delitos en materia de trata de personas y promover la investigación de los delitos en materia de trata de personas (Art. 9). Así también, especifica que las autoridades estatales y municipales deben establecer mecanismos adecuados para identificar a las víctimas y posibles víctimas y poner en marcha modelos y protocolos de protección y asistencias inmediatas a víctimas o posibles víctimas (Art. 31).

- Advertisement -

La atención a la trata de mujeres es competencia de los municipios, sin embargo, esto no se ha asumido. En 12 municipios del estado de Tlaxcala a los cuales grupos comunitarios entregaron en 2022 una agenda de propuestas frente a esta problemática, no estaban desarrollando acciones frente a esta realidad, hay incluso quienes no conocían sus atribuciones en materia de trata y/o no dispusieron de recursos para ello. Esto no debería estar ocurriendo si el Consejo Estatal contra la Trata asumiera su papel de garantizar la aplicación de la ley en el ámbito municipal (Art. 41).

De noviembre de 2022 a julio de 2023, el Consejo Estatal contra la Trata desarrolló el curso “Detección de víctimas de trata de personas” para los 60 municipios del estado, la invitación fue dirigida hacia cinco áreas municipales.

En este año habrá elección de autoridades municipales en Tlaxcala, eso significa que los funcionarios públicos capacitados solo tendrán cinco meses más para poner en práctica lo que aprendieron en el curso.

- Advertisement -

Ante este contexto, como ciudadanía le preguntamos al Consejo Estatal: ¿Cómo va a garantizar que las actuales autoridades dejen un mínimo de insumos para las personas que se integren sepan qué hacer ante casos de trata de mujeres en sus municipios? ¿Cómo garantizará que los nuevos funcionarios municipales que atiendan la problemática de trata tengan el perfil adecuado y los recursos necesarios? ¿Cuáles van a ser las estrategias para establecer desde el primer año de gobierno municipal la coordinación entre autoridades municipales y estatales para prevenir, proteger y atender a las víctimas, colaborar en la investigación de las redes de tratantes y que no existan lugares de explotación de mujeres?