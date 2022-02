El país requiere unidad con visión y no confrontación: Ricardo Monreal  

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila reiteró que México requiere de unidad con visión de futuro, a fin de concretar la transición y el cambio de régimen y enfrentar problemas como la inseguridad, el desempleo y la pandemia.

En su visita a Tlaxcala para presentar su más reciente libro titulado Las grandes reformas para el cambio de régimen, el también coordinador de la bancada de Morena en el Senado enfatizó que es necesaria la conciliación.

“En México estamos viviendo momentos álgidos, no lo queremos ocultar, pero desde que iniciamos esta larga travesía, hace casi 25 años, sabíamos que la transición iba a ser complicada, que la transformación no sería fácil, estamos en un proceso normal, pero hoy lo que exige México es mucha unidad y hoy lo que exige México es tener una visión de futuro de largo alcance, con una visión de extraordinaria capacidad y conciliación”, sostuvo en la presentación.

En el acto, en el que estuvo acompañado por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, así como por el ex gobernador de Tlaxcala, también integrante de la Cámara Alta, José Antonio Álvarez Lima, Monreal Ávila sostuvo que el Congreso de la Unión ha cumplido con su función al lograr las reformas estructurales, por lo que México tienen un sistema normativo renovado.

“En estos tres años pasados, modificamos 51 artículos de la Constitución en 18 materias distintas y se han concretado las reformas a leyes secundarias y reglamentarias, así como nuevas leyes que le dimos vida… logramos casi 500 productos legislativos, es decir, tenemos un sistema normativo renovado”, apuntó.

Más tarde, en entrevista, reiteró que esperará a que Morena emita la convocatoria para elegir a su candidato o candidata a la Presidencia de la República para postular su nominación, pero insistió en que esperaría que dicha designación no sea a través de una encuesta, sino de una elección interna.

Además, Monreal Ávila aseguró que no tiene un “plan B” en caso de no resultar nominado en su partido, por lo que descartó buscar en otros institutos una nominación al respecto o bien una candidatura a otro cargo de elección popular, porque “no estoy buscando cargos públicos, ni puestos de consolación, solo tengo una aspiración legítima, no ambición vulgar, de ser candidato a la Presidencia”.

En tanto, cuestionado sobre la posibilidad de que la ex gobernadora de Tlaxcala y homóloga suya en el Senado, Beatriz Paredes Rangel sea la candidata priista la Presidencia de la República, Monreal Ávila, contrario a ello, confió en convencer a la política de sumarse a Morena.

“Beatriz Paredes es una buena mujer, es una política profesional, le tengo respeto y algún día la voy a convencer para que esté aquí, de este lado”, acotó.