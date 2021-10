El litio, el nuevo oro mexicano

En el marco de la iniciativa de reforma constitucional propuesta por AMLO, destaca de manera especial lo referido al papel estratégico del litio, mineral considerado el nuevo oro blanco del mundo, dado que éste es parte fundamental en los procesos de producción, por ejemplo, del sector automotriz y en el uso de la telefonía celular, sólo por citar dos usos. De hecho, en buena parte del siglo XXI se demandará de manera exponencial el litio y aquellos países que lo tienen adquirirán un papel geoeconómico estratégico, de ahí que el control del mineral para la explotación, producción, distribución y circulación es sustantivo para México, más aun cuando nuestro país ocupa el noveno lugar en reservas probadas y tiene hasta ahora el yacimiento más importante de todo el mundo.

El oro blanco se ha convertido en los últimos tiempos en el centro de la disputa mundial, ya que independientemente de las disonancias que genera con respecto a ser una alternativa de energía limpia, éste se sigue demandando de forma exponencial, por lo que tener el litio y no contar con él está marcando la diferencia. En el caso de México, este mineral se suma a la enorme cantidad de recursos naturales disponibles a lo largo del territorio, según los cálculos de especialistas en la materia, nuestro país ocupa el noveno lugar en reservas, lo que lo hace altamente apetecible para las economías avanzadas como China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia, entre otras, aunado a las grandes empresas transnacionales dedicadas tanto al mundo de la tecnología como a la producción de autos eléctricos que demandan enormes cantidades del deseado mineral. Al respecto, la demanda está asegurada pues, por ejemplo, en la comunidad europea se ha establecido que para el año 2040 todos los autos que circulen en la región europea deberán ser eléctricos, en Japón y China se mantiene esa tendencia y en Estados Unidos el proceso de transición está en marcha. Si bien hasta hace poco el uso del litio se pensaba era básicamente para la producción de baterías en la telefonía celular y otros productos de esa gama en el mercado de las telecomunicaciones, éste se ha ido expandiendo sobre todo al sector automotriz, para el caso de la marca Tesla y su destacada producción se estima que requiere 10 mil veces más de litio que un teléfono celular por cada auto producido y se calcula que al año 2030 habrá una producción anual de más de 50 millones de autos de esa marca y de otras que están entrado al mercado. Tan sólo en 2021 se han producido y vendido más de 2 millones de autos eléctricos y el dueño de Tesla es hoy el hombre más rico del mundo. De ese tamaño es el crecimiento exponencial, sin contabilizar las nuevas tecnologías en marcha que demandarán el litio como parte de sus materias primas prescindibles para la producción mundial.

Ante ese escenario mundial y expansión de la demanda, el oro blanco juega un papel estratégico. En el caso de México, éste se localiza en varias regiones del país destacando Sonora, Baja California, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, aunque se prevé que aún falten zonas por explorar donde se puedan localizar más yacimientos, pero con lo encontrado hay suficiente para satisfacer parte de la demanda mundial, pues al menos en Latinoamérica, sólo Bolivia estaría en condiciones de competir. De hecho, el país sudamericano ya lleva tiempo en la explotación, pero sobre todo en establecer el control del oro blanco y precisamente esa experiencia en el proceso de recuperación de la soberanía o suficiencia energética está siendo retomada por el gobierno de México.

Por eso, ante la evidencia de la expansión de la demanda y las reservas probadas, el gobierno de AMLO incluyó en la iniciativa constitucional al litio, estableciendo el derecho del Estado mexicano para que con base en la rectoría del Estado en la economía, pero sobre todo en las áreas estratégicas, recupere el control del mineral, mismo que había sido prácticamente regalado a través de concesiones a empresas extranjeras y algunas mexicanas. La iniciativa va porque el Estado será el único que pueda explotar el mineral, llamado uso exclusivo de la nación, esta acción adquiere en la práctica, de ser aprobada, la nacionalización del litio. Evidentemente la iniciativa será discutida en primera instancia en la Cámara de Diputados y se espera un intenso debate sobre la pertinencia de la reforma constitucional, sobra decir que ésta es sustantiva para el desarrollo del país en el presente y en el futuro.

Como era de esperarse, el PAN se opone a la iniciativa y, por su parte, el PRI aún no define su intención del voto., Cabe recordar que Morena y sus aliados no tienen el número de curules para lograr la mayoría calificada y esto requiere el trabajo político de alto nivel que pueda construir esa mayoría. En ese sentido, AMLO ha planteado que no habrá negociación en lo oscurito y que no abrirá la chequera como sí ocurrió en la reforma energética vigente aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los próximos días serán cruciales, pues estamos ante la posibilidad histórica de echar para atrás el entreguismo que caracterizó al modelo neoliberal mexicano que a través de concesiones y privatizaciones desmanteló al Estado. El litio es el nuevo oro blanco y debe ser de los mexicanos.