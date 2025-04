EL GOBIERNO FEDERAL Y EL PLAN MÉXICO

El gobierno federal anuncia con bombo y platillo el llamado Plan México, acompañado de nuevos aranceles y discursos sobre soberanía económica.

Pero la pregunta incómoda que no muchos se atreven a hacer —y que urge poner sobre la mesa— es si no estamos asistiendo a un intento maquillado de regresar al modelo de sustitución de importaciones de mediados del siglo XX. ¿Y si ese modelo, tan celebrado por los libros de historia, ya no tiene cabida en la realidad global actual?

En su momento, la sustitución de importaciones fortalece la producción nacional cerrando puertas al exterior. Dio resultados… hasta que no. Porque lo que vino después fue un aparato industrial obsoleto, dependencia tecnológica, baja competitividad y una economía cerrada que colapsa en los años 80. ¿Vamos a repetir la película?

Desde lo local, el panorama es aún más complejo. ¿Qué significa el Plan México para estados como el nuestro, donde la industria depende de insumos importados y donde muchas pequeñas empresas apenas sobreviven en cadenas globales de valor?

Subir aranceles se traduce en productos más caros, menor inversión extranjera y menos empleos. ¿Y qué hay del campo que importa fertilizantes y maquinaria? ¿Vamos a producir todo eso en casa con tecnología de los años 70?

Es fácil ondear la bandera del nacionalismo económico cuando se gobierna desde el centro. Pero en los municipios donde faltan insumos médicos, se paralizan las maquilas por falta de componentes y los jóvenes migran por falta de oportunidades, los efectos reales de estas políticas se sienten en carne viva.

A los líderes locales les toca algo más que aplaudir. Les toca preguntar, cuestionar y defender el desarrollo real de sus comunidades. Porque la soberanía no se impone: se construye. Y no con discursos, sino con decisiones inteligentes, viables y pensadas para el siglo XXI.