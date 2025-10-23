Jueves, octubre 23, 2025
El gobierno del estado transforma Yauhquemehcan con obras que dan vida a las comunidades

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó la primera etapa de la sustitución de pavimento con adoquín, alcantarillado sanitario y alumbrado público en la calle Los Misterios de la comunidad de San José Tetel, municipio de Yauhquemehcan, con lo que demuestra su compromiso de ejecutar obras que transformen la vida de las poblaciones.

“Estos momentos son únicos, irrepetibles y maravillosos. Siempre los voy a llevar en el corazón, porque saber que hoy pudimos hacer esta calle y muchas más en el municipio me llena de felicidad”, expresó en su mensaje, al destacar que esta obra se suma a más de 6 mil 200 acciones de infraestructura ejecutadas en su gestión.

Cuéllar Cisneros detalló que, tan solo en este municipio, su administración ha invertido más de 827 millones de pesos en 27 obras, entre las que destacan la Ciudad Administrativa y la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, así como parques recreativos, canchas deportivas, módulos sanitarios, calles adoquinadas y rehabilitación de escuelas.

“Cuando un municipio tiene vida, sus pobladores también la tienen. Eso es lo que queremos lograr, aquí, en Yauhquemehcan: desarrollo, bienestar y oportunidades para todos”, afirmó al anunciar que, en 2026, se concluirán proyectos estratégicos que detonarán la economía local y fortalecerán el turismo.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), Eduardo Rubén Hernández Tapia informó que esta primera etapa representó una inversión estatal de 794 mil 225 pesos, que incluyó la demolición del pavimento anterior, sustitución de la red de agua potable, pavimentación con adoquín y pintura en guarniciones, “acciones que no solo mejoran la imagen urbana, sino que elevan la calidad de vida”.

“Cada obra refleja el compromiso y la visión de nuestra gobernadora por un estado más digno y ordenado. En Tlaxcala, el progreso no se detiene: se construye paso a paso, y con el corazón de su gente”, subrayó.

El presidente municipal, David Vega Terrazas destacó que Yauhquemehcan “nunca había tenido tantas y tan diversas obras” como en los últimos cuatro años, y reconoció en la titular del Ejecutivo estatal “una líder que ama entrañablemente a su tierra y que ha demostrado con hechos su cariño por la gente”.

A su vez, la diputada local Gabriela Hernández Islas calificó esta entrega como “el cumplimiento de un pacto de esperanza”, al destacar la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno.

En el acto también estuvieron la vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso local, Aurora Villeda Temoltzin; el presidente de comunidad, José Luis Hernández Paredes, integrantes del ayuntamiento y pobladores.

