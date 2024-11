El fundamento constitucional de la gestión comunitaria del agua en México

En el estado de Tlaxcala, al igual que en otros estados del país, un porcentaje muy importante de la población recibe el agua potable en sus domicilios gracias a los esfuerzos que realizan día con día los sistemas comunitarios de agua.

Dichos organismos ciudadanos son elegidos en muchas localidades por usos y costumbres a través de la Asamblea de pueblo, que es la máxima autoridad de las comunidades. De acuerdo con información oficial de la CEAS del año pasado, en Tlaxcala existen más de 600 sistemas comunitarios de agua, lo que contrasta con el número de municipios existentes, sólo 60.

Desde hace años las comunidades de la cuenca han decidido tener el control del agua en sus manos y han aprendido a gestionarla de manera colectiva y eficiente, sin recibir mayores apoyos por parte del Estado. Todavía, hasta mediados del siglo pasado, cuando aún no se habían perforado los pozos y no existían tuberías para la distribución del agua, las asambleas de los pueblos decidían cuándo y cómo se debían organizar las faenas para que la población bajara a sus manantiales y a los jagüeyes para limpiarlos, deshierbarlos y aprovecharlos. Las personas y las familias mantenían una relación estrecha con sus fuentes de agua a través del trabajo, la organización y la convivencia comunitaria.

A partir de la perforación de los pozos y la instalación de las bombas, los pueblos decidieron crear comités comunitarios para no perder el control sobre el agua de su territorio. Se trata de una decisión estratégica sobre un bien que es social y cultural y del que depende la vida y la economía de las familias de manera directa.

Sin embargo, frente a esta realidad, no faltan voces interesadas que denuncian la ilegalidad en la que supuestamente operan los sistemas comunitarios. Señalan, empresarios o autoridades, que de acuerdo con la fracción III, apartado a), del artículo 115 constitucional, le corresponde a los municipios la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, y no a la población.

Si bien es cierto que la Constitución federal obliga al municipio a prestar los servicios de agua potable, ello no impide que los comités comunitarios puedan mantener el control sobre la gestión del agua en sus pueblos de manera legal. También existe un fundamento constitucional que les protege. Para identificar dicho fundamento, lo primero que hay que recordar es que a partir de que se modificó el artículo 1° de la Constitución, en junio de 2011, nuestra Norma Máxima no se puede leer de forma aislada del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo que se refiere al agua, el párrafo sexto del artículo 4° constitucional (que obliga a que en el acceso y uso equitativo de los recursos hídricos participe la ciudadanía), debe leerse de conformidad con el artículo 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con la Observación General no. 15, que deriva de éste. En su párrafo 48, la Observación reconoce el derecho que tienen las personas y los grupos a participar en los procesos de decisión que afecten su derecho al agua; y en el párrafo 21 establece la obligación de los Estados de no inmiscuirse de manera arbitraria en los sistemas tradicionales de distribución del agua. Además de esta Observación, el Acuerdo de Escazú exige a los Estados (art.7) implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, y que (art. 6) las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante. Por su parte el Objetivo 6 de la Agenda 2030 (sobre el acceso universal de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene, así como la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua) establece en su meta b) la obligación de “apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.”

Como puede observarse, existe un conjunto importante de normas de carácter constitucional e internacional que obligan a las autoridades estatales a proteger y fortalecer la gestión comunitaria del agua. Un esfuerzo jurídico que deberían aprovechar las legislaturas de los estados es el que realizó el Parlamento Latinoamericano y Caribeño al crear una Ley Modelo sobre sistemas comunitarios de Agua y Saneamiento (https://parlatino.org/wp-content/uploads/2021/02/leym-agua-saneamiento.pdf), que permite darles protección a aquellos esfuerzos populares que están logrando garantizar el derecho humano al agua a millones de personas en Tlaxcala y en el país.

*Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.