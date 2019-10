El fracaso del proyecto militarista

La Cuarta Transformación parece dar continuidad y afinar un modelo de seguridad denominado populismo militarista, un modelo que se ha replicado en alternados periodos de tiempo en múltiples países de América Latina, principalmente durante el periodo de la guerra fría y la existencia de grupos armados socialistas en el continente. La contrainsurgencia estuvo encabezada principalmente por los grupos castrenses.

Bajo la lógica gubernamental, las fuerzas armadas eran las únicas que podían enfrentar de manera eficiente a estas organizaciones armadas. Con la caída del bloque soviético y el extermino de los grupos armados socialistas el nuevo enemigo según la lógica de seguridad norteamericana, fue además del terrorismo el narcotráfico y el crimen organizado.

Las fuerzas armadas fueron por antonomasia las encargadas de velar por la paz, la seguridad y su exterminio, paralelamente, enfrentar también a todo o todos aquellos que se manifiestan o se movilizan contra los gobiernos y las políticas democrático-neoliberales. Los militares fueron de nueva cuenta la fuerza elegida por el Estado para controlar el caos y el desorden de la “triunfante democracia”.

Los resultados de estas estrategias implementadas desde la década de los noventa del siglo pasado en las múltiples latitudes del continente americano, han sido un lastre para los derechos humanos, el estado de derecho y, además, poco eficientes como medidas para asegurar la erradicación del narcotráfico y asegurar la paz en las regiones.

Las masacres, las desapariciones forzadas, los ajusticiamientos, violaciones sexuales, arrestos sin orden judicial y la tortura emanada de esta militarización policial ha sido ejercida con plena aquiescencia e impunidad.

Las fuerzas castrenses gozan de plena autonomía para definir quién es “amigo y quién “enemigo”, cuál es el espacio habitado por los “buenos ciudadanos” y cuál es habitado por los “malos ciudadanos”, cuáles son los espacios legales e ilegales, así como también decidir cuándo se debe establecer excepcionalidad. Por ende, los militares definen en qué regiones se debe intervenir y en cuales se debe únicamente vigilar. Así, una decisión discrecional. En otras palabras, la construcción de otredades es la lógica operativa de estas fuerzas armadas, es el principio de su legitimidad.

La Cuarta Transformación ha contribuido a su manera a perpetuar este modelo a través de la Guardia Nacional, un modelo paralelo del populismo militar. Las fuerzas armadas bajo esta modalidad han sido otorgadas de certezas legales, facultadas para diseñar y construir aeropuertos públicos, se les ha abierto el espacio de la política formal desde la presidencia de la república. La Guardia Nacional bajo este esquema es presentada como el paradigma de la renovación institucional, es una institución que renueva su amor a la patria a través de su superioridad moral, una institución ejemplar que ama a la patria, tiene una profunda vocación de servicio y un compromiso iracundo por defender al pueblo, su pueblo, del cual esas fuerzas emergen y son parte. La eliminación simbólica de la percepción elitista del ejército mexicano se empalma con el principio de la austeridad republicana y la moral del no “mentir, no robar y no engañar”.

Aunque en la práctica la Guardia Nacional y las fuerzas armadas hayan sido utilizados para inhibir a los grupos del crimen organizado, mandar mensajes y alertas, perpetrar masacres –enfrentamientos- en diversos estados de la República y también, para desempeñar el penoso papel de contener la migración de migrantes centroamericanos en el sur del país. La Guardia Nacional y las fuerzas armadas parecen asumir nuevamente una función de soporte del caudillismo populista, ese que imperó en México desde principios del siglo XX.

Los acontecimientos recientes en la ciudad de Culiacán, Sinaloa deben ser el punto de quiebre para el proyecto que se empeña en sostenerse el gobierno de la República, y para repensar también cuál debe ser el tratamiento que el gobierno de México debe dar al llamado narcotráfico y crimen organizado. El cual no ha dado muestras de corregir las acciones que ininterrumpidamente han realizado los gobiernos federales desde finales de los años 90, y su agudización a partir del año 2006, cuando formalmente el entonces presidente Felipe Calderón declaró la “guerra al narcotráfico y al crimen organizado”.

Ello es imperante debido a los siguientes elementos:

El discurso de enemigo que legitimó durante años el despliegue de las fuerzas armadas contra el narcotráfico y el crimen organizado ha fenecido. La realidad que estaba detrás de ese discurso se ha manifestado a través del cartel de Sinaloa, el estado no enfrenta un cartel, enfrenta un Estado paralelo, es imperante diferenciar a este Estado paralelo de la delincuencia organizada y sus delitos. El narcotráfico es un Estado paralelo porque es coactivo, coercitivo y monopólico. Por tanto la solución a este conflicto no es la vía militar o bélica, sino en términos políticos y económicos. Es necesario que un Estado fuerte y centralizado vuelva a repolitizar al narcotráfico, ello reduciría la violencia depredadora. Años de aprendizaje ignorados dictan que no es viable ya atacar la violencia depredadora de un narcotráfico despolitizado con violencia del Estado.

No puede el Estado mexicano perpetuar una estrategia militar contra un Estado paralelo, ilegal y que opera en las sombras, no puede sostenerse esta estrategia sólo a través de golpes preventivos y persuasivos contra todos los que formalmente considera sus enemigos. Además de evidenciar los múltiples conflictos de interés que a nivel local y estatal guardan las fuerzas armadas, las fallas de inteligencia, organización y acción, así como de cálculo político. Las fuerzas armadas no terminan de cohesionar bajo un modelo de estado fuerte y centralizado como lo pretende la Cuarta Transformación.

El despliegue armado del Cartel de Sinaloa fue también un error estratégico y de acción, es un punto de inflexión ante un despliegue de fuerzas nunca antes vista en los ámbitos urbanos, no en una proporción tan beligerante contra las fuerzas del orden y la ciudadanía. El peso de la movilización del cartel debe ser un punto de quiebre en el empeño del Estado por mantener una política militarista, pues no es sólo el combate al “narcotráfico y el crimen organizado” y reducir la violencia depredadora, sino contra un estado paralelo que exige al Estado un acuerdo político para reducir la violencia y generar certezas legales y económicas.

Asistimos pues a una fractura, claro queda que el conflicto Estado y narcotráfico no debe ser tratado desde un proyecto militarista, no como una razón de Estado, sino como una razón política.

[email protected]