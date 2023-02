El falso amor como mecanismo para perpetuar la violencia hacia las mujeres

Mujeres y hombres hemos sido construidos con mandatos de género, que nos enseñan a comportarnos, expresarnos, relacionarnos y sentir de formas muy concretas. Estas maneras de ser y relacionarse son reafirmadas en nuestros espacios de convivencia y socialización como la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad y la sociedad. Entre los mandatos de género se encuentra la manera de amar, de expresarnos amor entre mujeres y hombres.

A las mujeres nos han educado en la idea de que el amor es para toda la vida, que a partir de él podemos transformar todo y que en su nombre debemos tolerar el sufrimiento. Se nos ha construido la idea del hombre ideal, quien vendrá a salvarnos, rescatarnos de la soledad y quien nos hará felices para toda la vida. Por el contrario, a los hombres se les ha introyectado que el amor es un mecanismo de manipulación y dominación a partir de la idea del amor, si se muestran afectivos o cariñosos es para obtener algo a cambio, la mayoría de las veces para acceder al cuerpo de las mujeres.

Esta idea de amor ha dado paso a la construcción del amor romántico, el cual es un constructo social, que se ve reforzado a través de medios de comunicación, películas, series, telenovelas, música, donde muestran cómo debe ser la relación entre hombres y mujeres. Es un modelo de conducta amorosa, que se encarga de determinar cómo debemos enamorarnos. Existen mitos que permiten su reproducción como: “eres mi media naranja, me cela porque me quiere, sin ti no soy nada, mi felicidad eres tú, si me amas me darás la prueba de tu amor”.

Estas concepciones de amor romántico que tenemos instaladas han servido para disfrazar y justificar la violencia que los hombres ejercen hacia nosotras. Esto sirve de base para el sostenimiento del sistema patriarcal y capitalista que coloca a las mujeres en los mercados de explotación sexual, como mercancías en venta.

En Tlaxcala estas concepciones han servido a las redes de tratantes para enganchar a mujeres y explotarlas sexualmente; los tratantes han identificado que la idea de amor que tenemos las mujeres les sirve para persuadirlas, manipularlas y controlarlas en el proceso de explotación sexual.

Los sistemas patriarcal y capitalista son tan perversos que, como nos dice la maestra Ixchel Yglesias González Báez, a partir de las construcciones del amor romántico y de la idea del empoderamiento de las mujeres, los tratantes hacen creer falsamente a la mujer que tiene poder de decidir qué hacer con su cuerpo, sin embargo, esto solo abona a la objetivización de la mujer, quien se convierte en objeto de deseo para el otro y se desdibuja que es una persona sujeta de derechos.

En Tlaxcala, la situación de violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual siguen siendo problemáticas en aumento, el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) ha registrado 26 mil 337 casos de violencia contra las mujeres, mientras que el documento “Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1)”, en el periodo de enero a diciembre de 2022, actualizado hasta el 25 de enero de 2023, ha registrado un caso de trata de personas, siendo un dato contradictorio ya que la realidad que estamos viviendo muestra que en la vía corta hay un aumento de mujeres a pie de carretera y una proliferación de lugares de explotación como bares o tables dance y moteles.

Mientras se sigan haciendo acciones descoordinadas, como los puntos naranjas instalados en algunos municipios de Tlaxcala, y no se implemente el Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022–2027, la violencia continuará siendo una realidad y seguirá viéndose como normal que las mujeres sean violentadas, asesinadas, desaparecidas y explotadas sexualmente.

*Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.