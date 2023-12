El desarrollo profesional de Maxo entre temores y desafíos

Inmersa en el arte desde los 6 años de edad, la ilustradora tlaxcalteca, Mariela Galicia, mejor conocida como Maxo, remarca los temores internos que la mayoría de los artistas mexicanos tienen que enfrentar al momento de seguir su deseo de vivir del arte; algo que ha sido criticado en México desde hace años.

Desde la incertidumbre sobre el futuro que tendrá su obra, las opiniones del público sobre su estilo de vida y el temor de equivocarse, los artistas, como Maxo, tienen que enfrentar una serie de desafíos al decidir dedicar su vida a la expresión artística en cualquiera de sus ramas.

Entre acuarelas, pinceles, herramientas y arcilla, Maxo recuerda los temores que sintió al comenzar su carrera como ilustradora en Tlaxcala, con el deseo de que la gente pudiera conocer sus obras y disfrutar de los recuerdos y anhelos que resguardan.

“La gente dice que no puedes vivir del arte, que te puedes morir de hambre”, comenta al rememorar las críticas que recibió en los primeros años de su carrera.

–¿Cuál consideras que es el principal reto que tuviste que enfrentar, pero también el reto que enfrentan los jóvenes al incursionar en el mundo del arte?

–Creo que son los temores con uno mismo.

A estos temores, se suma la incertidumbre de si el público recibirá las obras de un artista tan joven, con un estilo moderno, contra la experiencia y trayectoria de artistas más maduros en la pintura, el dibujo y la ilustración.

Salir al mundo real, con la competencia que radica en el arte y las pocas oportunidades que existen, después de cursar la carrera en Artes Visuales, donde se adquieren experiencias distintas a las que deben de enfrentar, obliga a los jóvenes egresados a tomar una decisión sobre el camino que tomarán para dedicar sus vidas.

En el caso de Maxo, y a raíz de la pandemia por Covid–19, la decisión fue entregarse a la ilustración digital al crear su propia marca para compartir su trabajo a través de redes sociales y en pequeños bazares que se instalan por la entidad durante los fines de semana.

–Has estado inmersa en el arte, ¿cómo fue la decisión de dedicarte por completo a la ilustración?, pues Maxo ha participado en teatro, danza y pintura desde los primeros años de su infancia.

–Yo tenía un trabajo en el que me dedicaba a hacer fotografía para diseño y publicidad; llega la pandemia y me quedo sin trabajo y empiezo a crear mi propia marca, inspirada por otras ilustradoras. Fui desarrollando poco a poco mi proyecto y todo se fue dando muy natural.

No obstante, esto no significó que fuera sencillo, ya que Maxo reconoce que, al empezar, no sabía qué podía vender ni cómo hacerlo. Por ello, sus primeros pasos fueron vender cuadros e ilustraciones en los bazares a los que la invitaban.

Aunque este proyecto, comparte con nostalgia, fue difícil de sostener por las bajas ventas que obtenía con sus obras originales plasmadas en acuarela, “la accesibilidad para la gente es un poco complicado porque el hecho de tener una pieza original es más caro”.

En lugar de desanimarse y renunciar a su sueño, ahonda Maxo con orgullo, tomó la determinación de seguir aprendiendo y emplear el uso de las tecnologías para la ilustración de sus ideas, a fin de plasmarlas en otros productos y hacerlas más accesibles.

Fue así como la curiosidad que desde pequeña siente por la expresión artística la llevó a explorar no solo el dibujo digital, sino también el patronaje de moda y diseño textil y de impresión para ampliar la oferta de productos que lleven sus obras con ellos.

Entre los cuadros que ha hecho con acuarelas y las figuras de cerámica a las que ahora dedica su tiempo, Majo reflexiona en el papel que juega el deseo de aprender en el desarrollo de las habilidades de los artistas y la perfección de su talento.

“Es posible vivir del arte, pero no te puedes detener, tienes que seguir aprendiendo. Siempre he estado estudiando y practicando, y de eso desarrollando nuevas cosas”, asienta con una sonrisa, mientras pasea la mirada por lo que ha logrado.

Sin embargo, expone que el uso de las tecnologías no simplifica el arte ni demerita el trabajo de los ilustradores que emplean esta técnica, pues señala que, en su caso, la transición del arte físico al digital fue complicado, ya que “es algo completamente diferente”.

Con estas palabras, Maxo sostiene que la implementación de las herramientas tecnológicas se ha convertido en algo necesario para el desarrollo de proyectos artísticos y su apoyo en la difusión, la accesibilidad y la definición del estilo.

Además de que brinda la oportunidad de que más personas puedan conocer el trabajo que los artistas de Tlaxcala desarrollan para honrar las tradiciones de sus comunidades y emplear su talento. “Es complicado al principio, pero uno se tiene que ir acostumbrando y adaptando”.

De esta manera, sostiene que vivir del arte, vivir del talento es posible, siempre y cuando se mantenga la constancia y el esfuerzo, aprender de las experiencias de otros artistas y “no quedarse quieto”, sino buscar nuevas técnicas y herramientas.

A través del recuerdo de lo que tuvo que enfrentar para convertirse en ilustradora, Maxo mantiene la convicción de que la decisión de vivir del arte se tiene que hacer desde los temores y la incertidumbre para impulsar el deseo de dedicarse a ello.

“Iba a decir sin tener miedo, pero realmente es tomar este miedo, arriesgarte y lanzarte para enfrentarlo. En estos tres años he tenido proyectos en los cuales he sentido miedo e incertidumbre de si lo estoy haciendo mal, pero es lanzarte y hacerlo. Es hacerlo con miedo, pero hacerlo; al final de cuentas, eso te da experiencia y te lleva a mejorar”.

Con un marcado estilo infantil, de magia y fantasía, el arte de Maxo busca emular la nostalgia de la niñez, la felicidad y la libertad de preocupaciones para dejar atrás el estrés de la vida cotidiana, a la vez que se resalta la cultura mexicana.

Bajo la inspiración en los libros de primaria que se repartían durante su infancia, las historias y cuentos que leía, la magia con la que soñaba y de la cultura mexicana de la que estaba empapada en sus clases de danza, Maxo usa el dibujo para dejar mensajes que lleven al espectador a creer en sí mismo y apreciar la alegría, la amistad y el amor en los pequeños recuerdos que acompañan la infancia.

“Es buscar esos momentos en los que, de algún modo, eres feliz, sin preocuparte de nada. Guardar todos estos bonitos momentos en una imagen, envolver a mis personajes en lugares muy especiales y muy mágicos”.

Asimismo, añade su enamoramiento por el folclor mexicano con elementos populares de la cultura, remarcados en la armonía del color con acuarelas y personajes inspirados en animales endémicos y emblemáticos de México para conectar con las raíces y tradiciones del país, así como con eventos de la vida cotidiana.

A través de colores brillantes y alegres, los personajes que Maxo ha creado se mueven en un mundo de magia y fantasía que destaca la naturaleza y la creatividad para compartir valores positivos y de inspiración.

“Es presentar algunas cosas que a la gente le llame la atención, que seas fiel a ti mismo, a tus conceptos, a lo que tú crees y a lo que tú quieres hacer. Y es seguir estudiando y llevar todo lo que aprendas a la práctica; decir yo quiero saber cómo se hace eso y quiero lograr lo que otros ilustradores están haciendo”.

Acerca de lo que espera para el 2024, Maxo comparte su deseo de crear un portafolio con propuestas frescas que emulen la ternura de la niñez y continuar con la promoción de su marca, que lleva su nombre, para desarrollar más su talento en diferentes ramas del arte, principalmente de la ilustración digital, y demostrar que con esfuerzo, temores y ganas de aprender es posible vivir de ello en Tlaxcala.

“No soltar, no dejar mi proyecto, aunque haya altibajos. He aprendido que necesito darle ciertos enfoques, sin quitar el dedo del renglón. Bien dicen que no depende de ti y no es porque no tengas talento, sino porque a veces las cosas no se dan. Entonces voy a seguir creyendo en mí y en lo que tengo”.

Finalmente, agradece a su familia, amigos y pareja por el apoyo que le han demostrado durante todo este tiempo para desarrollar su proyecto personal y permitirle aprender diferentes técnicas de ilustración y otras ramas del arte para poder expresarse y disfrutarlo como un trabajo en el cual ha crecido en los últimos años.

“Hay muchas personas a las que tengo que agradecer, que me enseñaron poco a poco algunas cosas de lo que era la ilustración. Yo me considero una niña muy privilegiada porque siempre tuve el apoyo de mis padres, de mi familia”.