El deporte nos une, transforma y aleja de la violencia: Alfonso Sánchez

“El deporte nos une, porque es una de las herramientas más efectivas para prevenir la violencia y fortalecer el tejido social. Fomenta la disciplina, el respeto, la salud y la convivencia”, afirmó el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, al encabezar la reapertura de la cancha de frontón y el inicio de la Liga Interestatal de Frontón en la colonia Adolfo López Mateos.

Como parte de la Estrategia Sendero Seguro, orientada al rescate de espacios públicos, y en un ambiente de alegría, el alcalde subrayó que cada lugar rehabilitado devuelve a las familias un lugar para reunirse, compartir y vivir con tranquilidad, además de fortalecer el sentido de comunidad.

“Cuando los espacios se llenan de deporte y cultura, se vacían de violencia y abandono. Esa es la transformación que juntos estamos construyendo”, expresó el edil capitalino ante deportistas, vecinos y funcionarios municipales.

Asimismo, Alfonso Sánchez agradeció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, así como la colaboración de los vecinos y autoridades de comunidad, por sumar esfuerzos en favor de una ciudad más activa, segura y unida.

Durante el evento, Emmanuel Vázquez Nava, director de Bienestar Humano, explicó que los trabajos de rehabilitación de la cancha incluyeron el repillado completo de la barda lateral, la iluminación integral del área deportiva y el mantenimiento general del espacio, gracias al trabajo conjunto de las direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos y Bienestar Humano del ayuntamiento de Tlaxcala.

Asimismo, destacó que esta cancha, de dimensiones semiprofesionales, permitirá el desarrollo de la Liga Interestatal de Frontón, que reunirá a deportistas de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, lo que consolidará a la capital como punto de encuentro deportivo y social. “Esta es una casa para los frontonistas, un lugar digno y lleno de energía positiva”, señaló el funcionario.

En su oportunidad, la delegada de la colonia, Antonia Amalia Jiménez Cote agradeció esta rehabilitación y destacó los beneficios que tendrá para la comunidad deportiva de la zona y de otros lugares aledaños.

Finalmente, los deportistas usuarios de esta cancha de frontón agradecieron ampliamente al alcalde Alfonso Sánchez García su interés por rescatar estos espacios. “Aquí puedes hacer deporte, amigos, y jugar mucho. Eso está muy bien porque así no pensamos en vicios. Muchas gracias al presidente por arreglar la cancha y apoyarnos”, expresó Diego Alejandro Hernández.