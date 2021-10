El cumplimiento de la Recomendación de la CNDH: ¿otra simulación en proceso?

Hace algunos días se anunció en un boletín que “en el marco de las acciones previstas en el Convenio de Coordinación Institucional y de Cooperación Técnica para el Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac, derivado de la recomendación 10/2017 de la CNDH, se instaló el grupo de trabajo específico de Infraestructura de Saneamiento, coordinado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Balsas”.

En el mismo boletín se dice que “el objetivo general del grupo es impulsar las acciones de saneamiento de la cuenca, mediante la planeación, instalación y operación de infraestructura eficiente, en el ámbito de las atribuciones de las dependencias que lo integran y en el marco de la normatividad y reglas de operación de los programas en la materia vigentes.” Y también el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua “señaló la importancia de considerar la visión integral de la cuenca en la planeación y ejecución de acciones, así como de fortalecer a las instituciones públicas responsables de los servicios, con el fin de que cumplan su misión.”

Esto puede sonar muy bien para la mayoría de la gente que no conoce cómo se ha dado este proceso, a pesar de la firma del Convenio en septiembre de 2020 y de todo lo que se ha instalado formalmente desde entonces. Y no lo conoce porque todo se ha hecho sólo con la participación de gobiernos y dependencias oficiales y porque esos gobiernos y dependencias se han esforzado por no informar a la ciudadanía de lo que están haciendo y de cómo lo están haciendo. Pero lo que sí se sabe es que, con esto, deliberadamente no cumplen con lo que la CNDH estableció como primera recomendación a todas las dependencias y gobiernos que se obligaron a cumplirla una vez que la aceptaron, entre ellas la Conagua (y desde ella el Organismo de Cuenca) como principal sujeto obligado, a saber, establecer el convenio mencionado también “con las organizaciones de la sociedad civil que así lo deseen”, para “elaborar e implementar un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac.” (pág. 175 de la Recomendación 10/2017 de la CNDH)

Hay que decir, claro, que tanto las personas como las organizaciones que interpusieron la queja ante la CNDH en 2011 y la gestionaron técnica y socialmente hasta obtener la recomendación en 2017, han solicitado por escrito dos veces su incorporación en este proceso y el Organismo de Cuenca les ha ignorado completamente.

Si alguien de entre las y los lectores ha seguido este proceso, dirán que ya se anunció también la realización de un foro de consulta que se llevará a cabo del 11 al 15 de octubre. Esto sonaría bien, también, si las dependencias no hubieran ya definido su Programa de Acciones de Saneamiento (PAS) de la Cuenca del Alto Atoyac, también de espaldas a la ciudadanía. Y tal como lo anunció el director del Organismo de Cuenca en julio, el PAS “integra las propuestas de todas las dependencias involucradas… describe las acciones específicas, las metas programadas y los indicadores de seguimiento correspondientes.” Y esto, como un ejercicio de cualquier gobierno anterior, como una mera lista de acciones en paralelo, técnicamente sustentadas por cada dependencia, pero sin buscar ni importarles la relación que puedan tener unas con otras. Es decir, sin detenerse a elaborar verdaderamente un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento para la Cuenca, y desprender de ahí las acciones interinstitucionales verdaderamente necesarias.

Y esto se muestra ahora con más claridad con el establecimiento de este grupo de trabajo específico que, independientemente de lo que la ciudadanía pueda opinar, ya tiene un objetivo definido (y hasta 95.18 millones de pesos que ya se están gastando, según se anunció en julio) que ejecutará conforme la normatividad vigente, sabiendo que esa normatividad para el saneamiento todavía vigente hoy es totalmente obsoleta para garantizar la eliminación de los contaminantes que están matando a la población de la Cuenca, y que no hay programas que en verdad tiendan a atender de manera integral la problemática, porque no les interesa elaborar un programa realmente integral que exija su creación de esos programas interinstitucionales.

Así pues, ¿no será que estamos, de nuevo, ante un proceso de simulación?