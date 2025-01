El corte de cabello es una expresión artística que quiero profundizar: Orlando

Hacer del corte de cabello un arte pocos lo pueden lograr, y es precisamente esto lo que ya hace Orlando, un joven que más de la mitad de su vida la ha dedicado a expresarse en su barbería, espacio en el que busca crear e innovar en el cuidado del personal masculino, sin perder el servicio de calidad para sus clientes.

Orlando Pérez Pérez, un joven de 30 años de edad, originario de Tlaxcala, representa la quinta generación de una familia materna dedicada al corte de cabello; de ahí que ha vivido parte de la evolución de las peluquerías tradicionales a las barberías que hoy operan en el estado, en el país y en el mundo.

Sin duda, la historia del cuidado personal masculino ha experimentado una transformación notable en las últimas décadas en México, particularmente en Tlaxcala. Lo que antes era un servicio básico de corte de cabello en pequeñas peluquerías, se ha convertido en una experiencia integral que mezcla tradición, estilo y comunidad, bajo el concepto moderno de las barberías.

Durante gran parte del siglo XX, las peluquerías en México fueron espacios modestos dedicados exclusivamente a cortes de cabello rápidos y funcionales. Estas eran atendidas por maestros peluqueros que, con tijeras y navajas, ofrecían cortes sencillos y afeitados económicos. En Tlaxcala, estos lugares solían estar ubicados en mercados, plazas públicas o barrios tradicionales, convirtiéndose en sitios de encuentro para hombres de todas las edades.

Sin embargo, estos negocios carecían de un enfoque en el diseño, la experiencia del cliente o las tendencias de moda. En general, predominaba una oferta genérica, con poca atención al detalle en el cuidado personal más allá de lo esencial.

La barbería tiene sus raíces en la antigüedad, cuando barberos en Egipto, Grecia y Roma no solo cortaban el cabello, sino que también ofrecían servicios como afeitados, tratamientos medicinales y hasta cirugías menores. Estos primeros barberos eran figuras respetadas en sus comunidades, y su oficio estaba profundamente entrelazado con rituales culturales.

Con el paso del tiempo, las técnicas y herramientas evolucionaron, pero el núcleo del oficio permaneció: la habilidad manual y la precisión necesarias para crear un corte perfecto y es que el corte de cabello en las barberías es una verdadera disciplina que exige conocimiento técnico, destreza manual y un ojo artístico, como confirma Orlando.

“Llevo aproximadamente 10 años dedicándome a la barbería, de una manera profesional y empíricamente llevo como unos 15 años. Provengo de una familia barbera, entonces a mí siempre me llamó este mundo como de la belleza. Y yo mismo me empecé a cortar el cabello, se lo empecé a cortar a mi familia, a mi papá, a mi hermano, a mis primos y así, pero de una manera empírica, realmente no tenía una idea de cómo era un corte de cabello profesional, hasta que ya empecé a meterme de lleno en esto, empecé a estudiar barbería y ya fue donde aprendí más cosas, más profesionales.

“Esta es una actividad que la empezó mi tatarabuela, de ahí fue mi bisabuelo y de ahí fueron mi abuelita y todos mis tíos abuelos; siguieron mis tíos, los hermanos de mi mamá y actualmente es un primo, una prima y yo quienes seguimos manteniendo esto de la barbería. Yo soy barbero por parte de mi familia materna”, refiere Orlando mientras atiende a uno de sus clientes.

Y es precisamente de esa relación familiar que viene el nombre de su estudio de arte en barbería, “Don Pedro Mora”, como él mismo lo bautizó: “Es en honor a mi bisabuelo, él fue el que me inspiró realmente a ser barbero”.

Orlando, o Parker como lo conoces la mayoría de sus clientes y amigos, mote que adoptó por su gusto y pasión por su segundo ídolo –el primero es sin duda su bisabuelo–, Spiderman, personaje creado en la historieta de los estadunidenses Stan Lee y Steve Ditko, vive de su arte por cortar cabello. Siempre dispuesto a innovar de acuerdo con el gusto y necesidades de sus clientes, quienes en su mayoría son hombres, niños y ocasionalmente alguna mujer.

Apasionado por las plantas, el running de montaña y de la naturaleza, recuerda sus inicios profesionales en este arte, a partir de cursos que tomó con especialistas en la Ciudad de México, y en el estado de Puebla, “en donde sigo preparándome porque las tendencias cambian, porque van saliendo modas, entonces van saliendo nuevas técnicas, nuevos estilos, nuevas modas y algo que influye muchísimo es en la parte musical, y los jóvenes como se guían por parte de sus artistas musicales, van sacando cortes, eso hace que nosotros como barberos tengamos que ir estudiando cortes recientes.

Orlando, quien cuenta con estudios profesionales en dos ingenierías, una trunca como agrónomo y otra más, terminada, en biotecnología, reconoce que como todo negocio, el inicio no fue sencillo, pues fue como aprendiz con uno de sus tíos en donde dio sus primeros pasos. Después migró con otro barbero y fue en una plaza comercial de Tlaxcala en donde ya tuvo su primer empleo, hasta que decidió independizarse.

“Sí fue complicado. Cuando era trabajador no veía algunas cosas, actualmente ya tengo que resolver esas necesidades, tanto de infraestructura como de material que se ocupa y como de clientes, es algo que engloba todo. Y también tengo que ver mucho sobre la parte de los trabajadores, porque hay quienes no tienen la misma visión que uno, entonces al hacer eso empezamos a perder clientes, entonces tengo que ser muy cuidadoso en todos los aspectos; por ejemplo, tener un ambiente muy armónico, porque no a todos los clientes les va a gustar el mismo tipo de música que escuchó el cliente anterior y viceversa, entonces debo de checar todo ese tipo de aspectos para que el cliente se sienta más cómodo y pueda regresar al siguiente corte”.

–¿De tus clientes la mayoría regresan y continúan atendiéndose contigo?

–Sí, gracias a dios han continuado, incluso creo que estoy logrando una de las metas que tenía como el de atender al papá y a los hijos. Actualmente los que antes venían solteros, ya vienen con esposa y ahorita ya estoy empezando a atender a sus hijos y si dios me presta vida, espero atender a esos niños ya cuando lleguen a ser adultos.

–¿No te arrepientes de haber dejado tu profesión en biotecnología?

–No, la verdad no, uno de mis sueños fue que siempre quise ser barbero, a mí me gusta mucho el arte y la cultura, y por ejemplo en el arte se ve todo lo que es la parte artesanal y yo siento que un corte es artesanal; entonces, me gusta expresarme mediante los cortes, haciendo como que dejar mi huella, un pintor tiene su sello, entonces mis cortes tienen mi sello.

–¿Te consideras entonces un artista del corte de cabello?

–Sí. Exactamente, quiero llegar a ser un artista, unos ya me miran como artista, otros me ven que voy en camino hacia artista. Yo, en lo personal, me considero que apenas estoy en el primer escalón para ser un artista que dejo plasmado mi sentir en cada obra viviente que cada 15 días o un mes regresan a seguir explorando o expresando.