El consumo de sustancias entre adolescentes revela un panorama preocupante. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2023, destaca que el 21 por ciento de personas de 10 a 19 años es consumidor actual de alcohol, lo que equivale a uno de cada cinco.

Este patrón de consumo inicia a edades tempranas y se intensifica con los años. Mientras que el 3.8 por ciento de los niños de 10 a 12 años han probado alcohol, el porcentaje se dispara al 32.5 por ciento en el grupo de 16 a 17 años.

La problemática es mayor entre adolescentes que abandonan los estudios (37.8 por ciento) y en aquellos con un nivel socioeconómico alto (23.7 por ciento). La región más crítica es la zona metropolitana de la CDMX, con una prevalencia del 28.6 por ciento.

Un dato aún más grave es el consumo excesivo episódico (borrachera). El 13.9 por ciento de los adolescentes, es decir, uno de cada siete, reportó este patrón de riesgo en 2023. Esto significa haber consumido cuatro o más copas (mujeres) o cinco o más (hombres) en una sola ocasión en el último año.

Respecto al tabaco, el 3.1 por ciento de los adolescentes es fumador actual, con una marcada diferencia de género (4.8 hombres vs. 1.3 mujeres). El consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores va en aumento, afectando al 4.3 por ciento de este grupo de edad.

La última encuesta disponible (ENCODAT 2016–2017) indica que una de cada 16 personas de 12 a 17 años (6.4 por ciento) ha consumido alguna droga. La marihuana es la sustancia más común, seguida de la cocaína y los estimulantes de tipo anfetamínico.

Para proteger el desarrollo de los menores, urgen políticas integrales de prevención y atención, enfocadas especialmente en los entornos escolar, familiar y comunitario.